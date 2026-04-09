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Lupo avvistato alla Madonnina di Cesenatico: VIDEO e preoccupazione tra i residenti

Redazione9 Aprile 2026
lupo alla madonnina

Lupo avvistato in zona PEEP a Cesenatico: il video riaccende il dibattito

Un nuovo avvistamento di un probabile esemplare di lupo, questa volta nella frequentata zona della Madonnina a Cesenatico, sta alimentando timori e interrogativi tra i residenti e i frequentatori dell’area. Un video,  mostra quasi certamente un esemplare aggirarsi con estrema disinvoltura tra le aree verdi e le strade limitrofe di prima mattina, un fatto che fino a pochi anni fa sarebbe stato considerato un evento più unico che raro.

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Timori tra i residenti della Madonnina: sicurezza e abitudini

L’avvistamento alla Madonnina riaccende prepotentemente il dibattito sulla convivenza tra uomo e fauna selvatica. La preoccupazione principale riguarda la sicurezza domestica e la gestione degli spazi aperti. Le domande che circolano tra i vicini sono concrete:

  • Animali domestici: È ancora sicuro lasciare i cani o i gatti in giardino, specialmente nelle ore crepuscolari?

  • Bambini: Si può continuare a far giocare i bambini all’aperto con la stessa serenità di prima?

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