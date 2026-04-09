Lupo avvistato alla Madonnina di Cesenatico: VIDEO e preoccupazione tra i residenti

Lupo avvistato in zona PEEP a Cesenatico: il video riaccende il dibattito

Un nuovo avvistamento di un probabile esemplare di lupo, questa volta nella frequentata zona della Madonnina a Cesenatico, sta alimentando timori e interrogativi tra i residenti e i frequentatori dell’area. Un video, mostra quasi certamente un esemplare aggirarsi con estrema disinvoltura tra le aree verdi e le strade limitrofe di prima mattina, un fatto che fino a pochi anni fa sarebbe stato considerato un evento più unico che raro.