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Autovelox in Statale: nel 2025 incassati 2.3 milioni di euro

Anna Budini9 Aprile 2026
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Il gettito del velox in un anno

La Giunta Comunale ha approvato la rendicontazione delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative del Codice della Strada per l’anno 2025. Le entrate si attestano a 3.3 milioni di euro di cui 2.3 milioni arrivano dal “velox” presente sulla SS16. Le entrate  – come da norma di legge – sono state utilizzate per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni e soprattutto per la manutenzione, l’ammodernamento e il miglioramento della segnaletica stradale.

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I ricorsi e l’omologazione del “velox”

I dati ufficiali in merito ai ricorsi evidenziano come meno dell’1% dei verbali viene opposto dai cittadini, una percentuale che è rimasta invariata anche dopo l’attivazione della postazione fissa “velox” nel maggio 2023. Si prevede per l’anno 2025 – dopo la definizione di tutti i procedimenti –  una percentuale di accoglimento pari al 65% del numero dei ricorsi che rimangono comunque sotto all’1% del totale dei verbali emessi che sono circa 62.000.

L’incremento dei ricorsi accolti nell’ultimo periodo è riconducibile esclusivamente all’orientamento della Corte di Cassazione riguardanti la ormai nota distinzione tra “approvazione” e “omologazione” degli strumenti. Tuttavia, proprio in questi giorni la Cassazione si è pronunciata con una sentenza secondo cui se l’apparecchio è tarato ma non omologato, la sanzione pecuniaria rimane valida.

Per maggio 2026 è attesa la firma del decreto di omologazione annunciato da oltre un anno dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che sancirà l’equivalenza giuridica tra approvazione e omologazione. Il nuovo decreto stabilisce che i dispositivi conformi ai prototipi già approvati si intendono omologati a tutti gli effetti.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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