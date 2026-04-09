Autovelox in Statale: nel 2025 incassati 2.3 milioni di euro

I ricorsi e l’omologazione del “velox”

I dati ufficiali in merito ai ricorsi evidenziano come meno dell’1% dei verbali viene opposto dai cittadini, una percentuale che è rimasta invariata anche dopo l’attivazione della postazione fissa “velox” nel maggio 2023. Si prevede per l’anno 2025 – dopo la definizione di tutti i procedimenti – una percentuale di accoglimento pari al 65% del numero dei ricorsi che rimangono comunque sotto all’1% del totale dei verbali emessi che sono circa 62.000.

L’incremento dei ricorsi accolti nell’ultimo periodo è riconducibile esclusivamente all’orientamento della Corte di Cassazione riguardanti la ormai nota distinzione tra “approvazione” e “omologazione” degli strumenti. Tuttavia, proprio in questi giorni la Cassazione si è pronunciata con una sentenza secondo cui se l’apparecchio è tarato ma non omologato, la sanzione pecuniaria rimane valida.

Per maggio 2026 è attesa la firma del decreto di omologazione annunciato da oltre un anno dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che sancirà l’equivalenza giuridica tra approvazione e omologazione. Il nuovo decreto stabilisce che i dispositivi conformi ai prototipi già approvati si intendono omologati a tutti gli effetti.