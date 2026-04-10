Cesenatico Servizi: dimissioni del CdA e bando per amministratore unico

Il sindaco Matteo Gozzoli ha voluto esprimere gratitudine formale a chi ha guidato la società negli ultimi anni. In particolare, il ringraziamento è rivolto a:

Sandro Brandolini : Presidente del CdA, membro dell’organo direttivo dal 2016 come consigliere e dal 2020 come Presidente .

Roberta Bisacchi e Stefano Mughetti : Consiglieri nominati nel 2020 .

Un elemento sottolineato con forza dal primo cittadino è la totale gratuità con cui il Presidente e i consiglieri hanno operato, evidenziando un profondo spirito di servizio verso la collettività.

La riorganizzazione aziendale: un percorso iniziato nel 2025

Le dimissioni dei membri del CdA non giungono inaspettate, ma fanno parte di una strategia gestionale definita tempo addietro.

Gli obiettivi del nuovo assetto

Secondo quanto dichiarato dall’Amministrazione, il passaggio da un Consiglio di Amministrazione a un Amministratore Unico era un percorso già concordato in occasione del rinnovo cariche del 2025 . In quel frangente, al CdA era stato chiesto di restare in carica per accompagnare la società attraverso diverse fasi di riorganizzazione .

Modernizzazione e nuove sfide

Nonostante le difficoltà globali degli ultimi anni, tra cui la pandemia e la crisi energetica, Cesenatico Servizi ha puntato su:

Aggiornamento tecnologico : Modernizzazione di mezzi e attrezzature .

Nuove infrastrutture : È già stato avviato l’iter per la realizzazione della nuova sede , un pilastro fondamentale per il futuro operativo della società .

Pubblicato il bando per il nuovo Amministratore Unico

Con la chiusura dell’attuale mandato, si apre ufficialmente la fase di selezione per la figura dell’Amministratore Unico, opzione già prevista dallo Statuto societario.

È stato pubblicato un avviso pubblico per la valutazione dei curriculum vitae. Questa scelta è stata ritenuta dall’Ente come la più idonea per rispondere con efficacia e agilità alle nuove sfide amministrative e operative che attendono la città.