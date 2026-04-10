Cesenatico Servizi: dimissioni del CdA e bando per amministratore unico

Cesenatico Servizi, l’amministrazione annuncia la riorganizzazione: verso l’amministratore unico
L’Amministrazione Comunale di Cesenatico ha emesso oggi una nota ufficiale per delineare il futuro della società partecipata Cesenatico Servizi, annunciando il passaggio a una nuova forma di gestione e ringraziando i vertici uscenti per il lavoro svolto.
Il saluto al presidente Sandro Brandolini e al consiglio di amministrazione
Il sindaco Matteo Gozzoli ha voluto esprimere gratitudine formale a chi ha guidato la società negli ultimi anni. In particolare, il ringraziamento è rivolto a:
- Sandro Brandolini: Presidente del CdA, membro dell’organo direttivo dal 2016 come consigliere e dal 2020 come Presidente.
- Roberta Bisacchi e Stefano Mughetti: Consiglieri nominati nel 2020.
Un elemento sottolineato con forza dal primo cittadino è la totale gratuità con cui il Presidente e i consiglieri hanno operato, evidenziando un profondo spirito di servizio verso la collettività.
La riorganizzazione aziendale: un percorso iniziato nel 2025
Le dimissioni dei membri del CdA non giungono inaspettate, ma fanno parte di una strategia gestionale definita tempo addietro.
Gli obiettivi del nuovo assetto
Modernizzazione e nuove sfide
Nonostante le difficoltà globali degli ultimi anni, tra cui la pandemia e la crisi energetica, Cesenatico Servizi ha puntato su:
- Aggiornamento tecnologico: Modernizzazione di mezzi e attrezzature.
- Nuove infrastrutture: È già stato avviato l’iter per la realizzazione della nuova sede, un pilastro fondamentale per il futuro operativo della società.
Pubblicato il bando per il nuovo Amministratore Unico
Con la chiusura dell’attuale mandato, si apre ufficialmente la fase di selezione per la figura dell’Amministratore Unico, opzione già prevista dallo Statuto societario.
È stato pubblicato un avviso pubblico per la valutazione dei curriculum vitae. Questa scelta è stata ritenuta dall’Ente come la più idonea per rispondere con efficacia e agilità alle nuove sfide amministrative e operative che attendono la città.