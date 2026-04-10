Energy Over: tutto pronto per l’appuntamento finale dell’inverno

Disco Energy Over: l’appuntamento
Dopo il grande inverno che ha visto riconfermare la Discoteca Energy di Cesenatico tra le mete più gettonate dagli Over di Romagna, tutto è pronto per l’appuntamento finale dell’inverno.
Questo Sabato, 11 Aprile, ritorna alla discoteca Energy di Cesenatico uno degli eventi più attesi dai nottambuli over di Romagna, nella pista grande del noto locale di Cesenatico.
Dalle 22 alle 04, iniziando quindi presto, si ballerà insieme in una delle cornici più suggestive e coreografiche della Riviera, immersi in uno degli ambienti più iconici e cult ampiamente vissuto dal pubblico Over del nostro territorio.
Le piste
Saranno in consolle, su due piste distinte, i DJ e i Vocalist più in voga delle notti per gente adulta della Riviera.
Nella pista centrale, si comincia con le sonorità anni 80 e 90 e si prosegue, sempre in un clima di divertimento a 360 gradi, con le hit più attuali, adatte ad ogni gusto musicale.
L’animazione e gli effetti luminosi completano il tutto.
La seconda pista, invece, è dedicata al mondo Afromusic.
In consolle centrale si alterneranno i DJ Robert-eno e Christian Fornino.
Le voci saranno di Franz Collini e Mattia Matro.
Nell’ambiente Afro, invece, la consolle sarà a cura dei DJ Cleto e Teo.
E’ possibile prenotare tramite Whatsapp: wa.me/393400645280
L’evento è in collaborazione con gli staff NRG Over, Quelli Del Sundee e Afropark.