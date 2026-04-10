Energy Over: tutto pronto per l’appuntamento finale dell’inverno

Le piste

Saranno in consolle, su due piste distinte, i DJ e i Vocalist più in voga delle notti per gente adulta della Riviera.

Nella pista centrale, si comincia con le sonorità anni 80 e 90 e si prosegue, sempre in un clima di divertimento a 360 gradi, con le hit più attuali, adatte ad ogni gusto musicale.

L’animazione e gli effetti luminosi completano il tutto.

La seconda pista, invece, è dedicata al mondo Afromusic.

In consolle centrale si alterneranno i DJ Robert-eno e Christian Fornino.

Le voci saranno di Franz Collini e Mattia Matro.

Nell’ambiente Afro, invece, la consolle sarà a cura dei DJ Cleto e Teo.

E’ possibile prenotare tramite Whatsapp: wa.me/393400645280

L’evento è in collaborazione con gli staff NRG Over, Quelli Del Sundee e Afropark.