Follia notturna sul porto canale. Aggredito un carabiniere

Scene da dimenticare
Scena folle in pieno centro, a pochi passi dal ponte da cui si scattano migliaia di foto alla sezione galleggiante del Museo della Marineria. Secondo le testimonianze dirette raccolte, intorno alle 21.40 un cittadino italiano è entrato in un locale del posto dove ha acquistato una bottiglia di un alcolico. All’esterno ha iniziato a dare in escandescenza, pare, senza un motivo scatenante. Ha lanciato la bottiglia nel canale attirando l’attenzione dei presenti.
L’aggressione ai carabinieri
Sono stati chiamati i carabinieri giunti prontamente sul posto. Al tentativo di ristabilire l’ordine, l’uomo ha fatto resistenza. A quel punto sono giunti i rinforzi e ambulanza e auto medica. L’uomo è stato immobilizzato e probabilmente sedato per contenerlo dopo di che è stato portato via in ambulanza.
Secondo le testimonianze ci sono voluti quattro carabinieri per immobilizzarlo. L’uomo supera i 40 anni; è della zona e già noto alle forze dell’ordine.