Follia notturna sul porto canale. Aggredito un carabiniere

L’aggressione ai carabinieri

Sono stati chiamati i carabinieri giunti prontamente sul posto. Al tentativo di ristabilire l’ordine, l’uomo ha fatto resistenza. A quel punto sono giunti i rinforzi e ambulanza e auto medica. L’uomo è stato immobilizzato e probabilmente sedato per contenerlo dopo di che è stato portato via in ambulanza.

Secondo le testimonianze ci sono voluti quattro carabinieri per immobilizzarlo. L’uomo supera i 40 anni; è della zona e già noto alle forze dell’ordine.