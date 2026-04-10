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Follia notturna sul porto canale. Aggredito un carabiniere

Redazione10 Aprile 2026
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Scene da dimenticare

Scena folle in pieno centro, a pochi passi dal ponte da cui si scattano migliaia di foto alla sezione galleggiante del Museo della Marineria. Secondo le testimonianze dirette raccolte, intorno alle 21.40 un cittadino italiano è entrato in un locale del posto dove ha acquistato una bottiglia di un alcolico. All’esterno ha iniziato a dare in escandescenza, pare, senza un motivo scatenante. Ha lanciato la bottiglia nel canale attirando l’attenzione dei presenti.

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L’aggressione ai carabinieri

Sono stati chiamati i carabinieri giunti prontamente sul posto. Al tentativo di ristabilire l’ordine, l’uomo ha fatto resistenza. A quel punto sono giunti i rinforzi e ambulanza e auto medica. L’uomo è stato immobilizzato e probabilmente sedato per contenerlo dopo di che è stato portato via in ambulanza.

Secondo le testimonianze ci sono voluti quattro carabinieri per immobilizzarlo. L’uomo supera i 40 anni; è della zona e già noto alle forze dell’ordine.

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