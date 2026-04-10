Ecco come vengono spesi gli incassi del velox di Cesenatico

Come vengono spese le entrate del velox

Il Velox in Statale c’è dal 2023. Sono stati fatti dei ricorsi (l’1%) che sono stati accolti. È ostico, è antipatico, può essere considerato illogico e quel limite dei 50 in discesa può facilmente essere considerata una trappola.

Va detto che la sua presenza è arcinota e segnalata e per non ricevere sorprese basta rispettare i limiti. Sta di fatto che tirata una riga, il velox permette un’entrata al comune di Cesenatico. Il bilancio è tema complesso, ma si sa che per essere in positivo l’avere deve essere più del dare.