Ecco come vengono spesi gli incassi del velox di Cesenatico

Come vengono spese le entrate del velox
Il Velox in Statale c’è dal 2023. Sono stati fatti dei ricorsi (l’1%) che sono stati accolti. È ostico, è antipatico, può essere considerato illogico e quel limite dei 50 in discesa può facilmente essere considerata una trappola.
Va detto che la sua presenza è arcinota e segnalata e per non ricevere sorprese basta rispettare i limiti. Sta di fatto che tirata una riga, il velox permette un’entrata al comune di Cesenatico. Il bilancio è tema complesso, ma si sa che per essere in positivo l’avere deve essere più del dare.
Investimenti senza mutui
Questo “spiegone” per introdurre il vero argomento del servizio. Come e dove vengono spesi i 2,3 milioni di euro che il velox porta in dote?
I fondi del velox hanno permesso di sbloccare dei progetti che consentono al comune di fare investimenti senza ricorrere ai mutui. Ecco un piccolo elenco.
Il ponte di via Fenili costerà 800mila euro.
Sarà realizzata una rotonda all’intersezione tra via Fosse e via Fiorentina. Lavoro previsto da 250mila euro.
Infine ci si dimentica di ciò che è più in vista: il Ponte del Gatto. Lì sono impiegati 2.2milioni di fondi. Un parte sono quelli del velox.
Le risorse per i ponti sono tutti finanziati con risorse comunali senza accedere a prestiti. Possono così godere di una copertura economica che prima non avevano.