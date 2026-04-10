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Polizia di Stato festeggia il 174° anniversario: in arrivo a Cesena un nuovo Commissariato

Anna Budini10 Aprile 2026

Questa mattina (venerdì 10 aprile) la Polizia di Stato della provincia di Forlì-Cesena ha celebrato il 174° anniversario della sua fondazione con una cerimonia molto partecipata al CAPS di Cesena. L’evento si è svolto nell’auditorium del Centro di addestramento della Polizia, tornato pienamente operativo e ormai punto di riferimento per la formazione del personale e per la comunità locale.

festa polizia
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Alla presenza di numerose autorità, il questore Claudio Mastromattei ha tracciato un bilancio della situazione sul territorio, sottolineando come la provincia non possa essere considerata “un’isola felice” dal punto di vista della sicurezza e della criminalità.

Non sono mancati però segnali positivi: il questore ha annunciato che a Cesena è in arrivo un nuovo Commissariato, la cui apertura è prevista entro un paio di mesi e che, ha evidenziato, sarà “uno dei più belli”.

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Inoltre, per Forlì è stata individuata una nuova sede destinata alla Questura, a conferma dell’impegno nel rafforzare la presenza e l’efficienza delle forze dell’ordine sul territorio.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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