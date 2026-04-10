Polizia di Stato festeggia il 174° anniversario: in arrivo a Cesena un nuovo Commissariato

Alla presenza di numerose autorità, il questore Claudio Mastromattei ha tracciato un bilancio della situazione sul territorio, sottolineando come la provincia non possa essere considerata “un’isola felice” dal punto di vista della sicurezza e della criminalità.

Non sono mancati però segnali positivi: il questore ha annunciato che a Cesena è in arrivo un nuovo Commissariato, la cui apertura è prevista entro un paio di mesi e che, ha evidenziato, sarà “uno dei più belli”.