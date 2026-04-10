Savignano sul Rubicone, ruba superalcolici, arrestato dai carabinieri

I carabinieri, nel frattempo allertati dalla vigilanza, hanno bloccato l’autore e recuperato la refurtiva, mentre le immagini del sistema di videosorveglianza, poste all’interno dell’esercizio commerciale, hanno confermato il furto commesso dal ragazzo. La merce sottratta, del valore compressivo di oltre 500 euro, è stata poi restituita all’avente diritto.

Al termine delle formalità di rito il giovane, già noto per ulteriori vicende penali, è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura di Forlì, trattenuto nella camera di sicurezza del comando dei carabinieri, in attesa della convalida e l’eventuale giudizio. Nel corso dell’udienza, che si è tenuta nella giornata successiva nel Tribunale di Forlì, il competente Giudice ha convalidato l’arresto.