Sindacato di Polizia Forlì-Cesena:”Risultati straordinari”

SIULP, il plauso a uomini e donne in divisa
In occasione delle celebrazioni per l’Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, il SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) di Forlì-Cesena intende rivolgere un sentito ringraziamento e un plauso pubblico a tutte le donne e gli uomini in divisa che, ogni giorno, garantiscono la sicurezza e la libertà dei cittadini della nostra provincia.
“Celebriamo l’identità e l’impegno della Polizia di Stato,” dichiara la Segreteria Provinciale SIULP. “Un impegno che viene portato avanti con dedizione encomiabile nonostante una criticità ormai cronica: la grave carenza di personale che affligge da tempo i Reparti della provincia. Eppure, anche di fronte alle difficoltà logistiche e ai carichi di lavoro estenuanti, la risposta della Polizia non viene mai meno.”
La vicenda forlivese: omicidio in macelleria
L’esempio più recente e lampante dell’efficienza dei nostri apparati è l’operazione di polizia giudiziaria conclusasi nelle scorse ore a Forlì. A seguito di un tragico omicidio avvenuto nella notte, la macchina investigativa si è attivata con una tempestività straordinaria. Grazie all’immediato intervento della Volante, del Dirigente della Squadra Mobile e del personale dell’ufficio investigativo, unitamente alla Polizia Scientifica e al Medico Legale, è stato possibile ricostruire i fatti in tempi record.
“Il fermo dell’indiziato di delitto, avvenuto in brevissimo tempo, è il frutto di un lavoro corale,” continua il SIULP. “Un coordinamento perfetto che ha visto operare fianco a fianco i nostri agenti con il Pubblico Ministero giunta prontamente sul posto, coordinando le indagini. Questa è la Polizia che serve ai cittadini: rapida, professionale e determinata.”
Sicurezza a 360°
Il SIULP tiene tuttavia a sottolineare che la sicurezza della provincia non poggia solo sulle operazioni di rilievo mediatico, ma sul lavoro silenzioso e costante di tutte le articolazioni della Polizia di Stato in provincia. Il ringraziamento del sindacato si estende quindi a tutte le donne e gli uomini della Questura, del Commissariato di Cesena, della Polizia Stradale, della Polfer, della Polizia Postale e della Scuola di Polizia a Cesena.
“Ogni Ufficio, ogni pattuglia e ogni istruttore concorre a formare quel presidio di legalità di cui il territorio non può fare a meno. Chiediamo alle Istituzioni che questo spirito di sacrificio venga onorato con investimenti reali sulle risorse umane e sugli equipaggiamenti, affinché l’encomiabile lavoro svolto oggi possa continuare ad essere garantito anche in futuro.”