Sindacato di Polizia Forlì-Cesena:”Risultati straordinari”

La vicenda forlivese: omicidio in macelleria

L’esempio più recente e lampante dell’efficienza dei nostri apparati è l’operazione di polizia giudiziaria conclusasi nelle scorse ore a Forlì. A seguito di un tragico omicidio avvenuto nella notte, la macchina investigativa si è attivata con una tempestività straordinaria. Grazie all’immediato intervento della Volante, del Dirigente della Squadra Mobile e del personale dell’ufficio investigativo, unitamente alla Polizia Scientifica e al Medico Legale, è stato possibile ricostruire i fatti in tempi record.

“Il fermo dell’indiziato di delitto, avvenuto in brevissimo tempo, è il frutto di un lavoro corale,” continua il SIULP. “Un coordinamento perfetto che ha visto operare fianco a fianco i nostri agenti con il Pubblico Ministero giunta prontamente sul posto, coordinando le indagini. Questa è la Polizia che serve ai cittadini: rapida, professionale e determinata.”