Triathlon a Cesenatico, ecco le info per evitare multe e disagi

Tappa di Cesenatico del “Triathlon”
Tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo 2026. Nel prossimo weekend, Cesenatico tornerà a trasformarsi nel palcoscenico d’elezione per il grande triathlon, accogliendo centinaia di atleti e appassionati per una due giorni di gare, adrenalina e spettacolo sul lungomare.
Sabato 18: riflettori puntati sul Triathlon AS75
Il sipario si alzerà sabato mattina con l’apertura dell’Area Expo (ore 08:00), vero cuore pulsante dell’evento. Il programma agonistico entrerà nel vivo nel primo pomeriggio con la formula AS75:
le partenze: il via ufficiale sarà dato alle 14:00 con la batteria femminile, seguita a ruota dai colleghi uomini (14:10) e dalle spettacolari staffette (14:20).
I tempi: gli atleti dovranno fare i conti con il “cut-off” orario fissato alle 16:45 per le frazioni di nuoto e bici.
Il terzo tempo: dopo le fatiche della gara, spazio alla convivialità con il Pasta Party alle 17:30, che anticiperà le premiazioni previste per le 18:30.
Nel frattempo, nel pomeriggio di sabato inizieranno già le operazioni preliminari per gli atleti impegnati nelle gare della domenica, con il ritiro pettorali e il briefing tecnico online alle ore 19:00.
Domenica 19: una pioggia di medaglie tra Sprint e Olimpico
La domenica sarà una giornata ad altissima intensità con il Triathlon Olimpico Gold Draft e lo Sprint Gold No Draft.
Le acque e le strade di Cesenatico vedranno le prime sfide dell’Olimpico già dalle 11:30 (donne) e 11:45 (uomini), mentre alle 13:30 scatterà il turno dello Sprint, una prova veloce e tecnica che promette grandi emozioni.
Il cerimoniale di chiusura seguirà il ritmo degli arrivi: il Pasta Party inizierà alle 13:00, mentre le premiazioni ufficiali incoroneranno i vincitori dell’Olimpico alle 14:30 e quelli dello Sprint alle 15:00.
Un weekend di sport e turismo
L’evento non rappresenta solo una sfida agonistica di alto livello, ma si conferma un volano fondamentale per il turismo locale. Con l’Area Expo aperta per l’intero weekend, Cesenatico si prepara a vivere un’anteprima d’estate, consolidando la sua vocazione di città dello sport capace di coniugare accoglienza, efficienza organizzativa e bellezza paesaggistica.
Le modifiche alla viabilità via per via
In occasione del weekend sportivo che vedrà Cesenatico protagonista del grande Triathlon, l’amministrazione comunale ha predisposto importanti modifiche alla viabilità. Per permettere lo svolgimento delle gare in sicurezza, molte strade saranno chiuse al traffico e vigeranno divieti di sosta con rimozione forzata.
Ecco tutto quello che c’è da sapere per evitare multe e disagi.
Il “Quartier Generale”: Piazza Marconi
L’area di Piazza Marconi sarà totalmente interdetta.
Quando: Dalle ore 07:00 di venerdì 17 aprile fino alle 21:00 di domenica 19 aprile.
Cosa prevede: Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in tutta la piazza.
Strade chiuse e divieti di sosta (18 e 19 aprile)
Nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 07:00 alle 19:30, scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati) e il divieto di transito nelle seguenti zone:
Asse Mare/Lungomare: Viale Carducci (da via Montello a via Dante), via Deledda, via Quasimodo, via Svevo (tratti mare), Giardini al Mare (tra piazza Costa e via Montello).
Zona Centro/Levante: Via Pirandello, via Panzini, via Dei Mille (da via Panzini a via Dante), via Dante Alighieri, via Saffi (dalla piscina a via Bramante), via Fossa.
Entroterra e Percorso Ciclismo: Via Pisciatello (dai Due Tigli a via Fiorentina), via Fiorentina, via Canale Bonificazione (fino alla rotonda della Gnaffa), via Montello.
Attenzione: in via Venezia verrà invertito il senso di marcia nel tratto tra i Giardini al Mare e viale Carducci. Alla “Rotatoria della Gnaffa” la carreggiata sarà ridotta per creare una corsia protetta riservata ai ciclisti.
Scuole e studenti (Sabato 18 aprile)
Per garantire il regolare svolgimento delle lezioni, sono previste deroghe temporanee:
Accessibilità: viale Carducci e via Dei Mille resteranno accessibili per il transito e la sosta temporanea scolastica fino alle 12:30 di sabato.
Uscita anticipata: gli istituti I.S.I.S. Leonardo da Vinci (entrambe le sedi) termineranno le lezioni alle ore 12:00 per permettere agli studenti di defluire prima della chiusura totale delle strade.
Eccezioni e Volontari
Croce Rossa: i mezzi dei volontari cri impegnati in servizio potranno sostare presso la propria sede, a patto di arrivare entro le 12:40 (sabato) o le 09:30 (domenica) ed esporre il contrassegno.
Stabilimenti Balneari: titolari e dipendenti potranno accedere alle aree private dei bagni in via Giardini al Mare fino alle ore 12:00.
Le principali pre-chiusure
Per evitare di rimanere imbottigliati, si segnalano sbarramenti e pre-chiusure agli incroci di:
Via Carducci con via Melozzo da Forlì e via Caravaggio.
Via Saffi (zona piscina comunale) con deviazioni in via Torino e via Zara.
Chiusura dei cavalca-ferrovia di via Dante e via Saffi.
Si raccomanda ai residenti e ai turisti di prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea installata nelle ultime ore.