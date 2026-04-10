Triathlon a Cesenatico, ecco le info per evitare multe e disagi

Domenica 19: una pioggia di medaglie tra Sprint e Olimpico

La domenica sarà una giornata ad altissima intensità con il Triathlon Olimpico Gold Draft e lo Sprint Gold No Draft.

Le acque e le strade di Cesenatico vedranno le prime sfide dell’Olimpico già dalle 11:30 (donne) e 11:45 (uomini), mentre alle 13:30 scatterà il turno dello Sprint, una prova veloce e tecnica che promette grandi emozioni.

Il cerimoniale di chiusura seguirà il ritmo degli arrivi: il Pasta Party inizierà alle 13:00, mentre le premiazioni ufficiali incoroneranno i vincitori dell’Olimpico alle 14:30 e quelli dello Sprint alle 15:00.

Un weekend di sport e turismo

L’evento non rappresenta solo una sfida agonistica di alto livello, ma si conferma un volano fondamentale per il turismo locale. Con l’Area Expo aperta per l’intero weekend, Cesenatico si prepara a vivere un’anteprima d’estate, consolidando la sua vocazione di città dello sport capace di coniugare accoglienza, efficienza organizzativa e bellezza paesaggistica.