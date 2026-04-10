Tribu porta Marco Pantani da Cesenatico alla città eterna

Pantani e i miti della gioventù

“Si tratta di una mostra – spiega l’artista – dal tema Heroes, chiaramente per me dal tema sportivo dove non poteva mancare Marco Pantani, ma non solo. Visto che sarà a Roma, ho inserito volti che hanno segnato epoche come Caniggia, Falcao, Conti; la Roma del ’89-90 (bella ma non vincerà) fino a Senna e ai più contemporanei Sinner, Pogacar”.

Tra le opere in mostra ce ne è anche una di Pantani con la maglia della Fausto Coppi. “Alle spalle c’è il Biscione del Peccato Veniale – aggiunge – quando si correva sul Carducci ed anch’io vestivo la stessa maglia”.

Nella mitologia di vari popoli antichi, l’eroe è un essere semidivino al quale si attribuiscono imprese prodigiose e meriti eccezionali. Gli eroi erano in genere divinità decadute alla condizioni umana o uomini trasformati in divinità grazie a meriti particolari.