“L’Ulisse di Joyce” a Villa Torlonia, con Alessandro Ciacci e Giuseppe Armillotta.

L’Ulisse di Joyce in chiave comica: a Villa Torlonia Teatro il gran finale di Digitali Purpurei
Si avvia alla conclusione con un evento originale e travolgente la rassegna “Digitali Purpurei. Gli youtuber vanno in scena” presso il prestigioso scenario di Villa Torlonia Teatro a San Mauro Pascoli. Domenica 12 aprile alle ore 17:00, il palcoscenico ospiterà lo spettacolo “L’ULISSE DI JOYCE, ovvero scompisciarsi a Dublino in compagnia di Mr. Bloom”.
L’opera vede protagonisti Alessandro Ciacci e Giuseppe Armillotta, accompagnati dalle incursioni musicali dal vivo di Alessio Zanovello. Lo spettacolo, già inserito nel programma ufficiale del Torino Fringe Festival 2024, si pone l’ambizioso obiettivo di restituire al capolavoro di James Joyce la sua anima più autentica e popolare.
Il capolavoro di James Joyce tra ironia e umanità
Spesso percepito come un testo accademico e impenetrabile, l’Ulisse (pubblicato nel 1922) è in realtà una miniera di invenzioni linguistiche e comicità. Come dichiarato dallo stesso Joyce, l’opera fu scritta “ridendo a crepapelle”, e questo adattamento mira proprio a far emergere tale spirito irriverente.
Sotto la guida di Alessandro Ciacci — attore, comico e profondo conoscitore di Joyce — il pubblico viene condotto in un viaggio che trasforma il romanzo in un “happening” coinvolgente. Attraverso risate e momenti di poesia, lo spettacolo affronta i grandi temi universali:
-
Amore e amicizia.
-
Tradimento e paternità.
- Morte, compassione e identità.
I protagonisti: Alessandro Ciacci e il cast artistico
Il cuore dello spettacolo è Alessandro Ciacci, figura di spicco della nuova comicità italiana. Nel suo curriculum vanta importanti traguardi televisivi e artistici:
-
Vincitore di LOL Talent Show 2 e concorrente di LOL 5 su Amazon Prime.
-
Presenza fissa nel cast di Stand Up Comedy su Comedy Central dal 2017.
-
Vincitore del Premio Alberto Sordi nel 2022.
-
Collaboratore di Piero Chiambretti su Rai 3 nel programma “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”.
Al suo fianco recita Giuseppe Armillotta, attore e drammaturgo diplomatosi alla scuola Galante Garrone di Bologna , mentre la parte sonora è affidata al polistrumentista Alessio Zanovello, capace di intrecciare generi diversi grazie alla sua maestria con clarinetto, sax e flauto.
Informazioni utili, biglietti e contatti
La rassegna “Villa Torlonia Teatro” è curata da Sillaba con il sostegno del Comune di San Mauro Pascoli.
- Data e ora: Domenica 12 aprile, ore 17:00.
- Luogo: Villa Torlonia Teatro, San Mauro Pascoli.
- Costo biglietto: Intero (fuori abbonamento) € 10,00.
- Prevendite: Disponibili online sul sito www.liveticket.it.
- Contatti: Per informazioni è possibile chiamare il numero 370 3685093 (dalle 16:00 alle 19:00) o scrivere a spettatore@sillaba.org.