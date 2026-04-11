“L’Ulisse di Joyce” a Villa Torlonia, con Alessandro Ciacci e Giuseppe Armillotta.

L’opera vede protagonisti Alessandro Ciacci e Giuseppe Armillotta, accompagnati dalle incursioni musicali dal vivo di Alessio Zanovello. Lo spettacolo, già inserito nel programma ufficiale del Torino Fringe Festival 2024, si pone l’ambizioso obiettivo di restituire al capolavoro di James Joyce la sua anima più autentica e popolare.

Il capolavoro di James Joyce tra ironia e umanità

Spesso percepito come un testo accademico e impenetrabile, l’Ulisse (pubblicato nel 1922) è in realtà una miniera di invenzioni linguistiche e comicità. Come dichiarato dallo stesso Joyce, l’opera fu scritta “ridendo a crepapelle”, e questo adattamento mira proprio a far emergere tale spirito irriverente.

Sotto la guida di Alessandro Ciacci — attore, comico e profondo conoscitore di Joyce — il pubblico viene condotto in un viaggio che trasforma il romanzo in un “happening” coinvolgente. Attraverso risate e momenti di poesia, lo spettacolo affronta i grandi temi universali:

Amore e amicizia.

Tradimento e paternità.

Morte, compassione e identità .

I protagonisti: Alessandro Ciacci e il cast artistico

Il cuore dello spettacolo è Alessandro Ciacci, figura di spicco della nuova comicità italiana. Nel suo curriculum vanta importanti traguardi televisivi e artistici:

Vincitore di LOL Talent Show 2 e concorrente di LOL 5 su Amazon Prime.

Presenza fissa nel cast di Stand Up Comedy su Comedy Central dal 2017.

Vincitore del Premio Alberto Sordi nel 2022.

Collaboratore di Piero Chiambretti su Rai 3 nel programma “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”.

Al suo fianco recita Giuseppe Armillotta, attore e drammaturgo diplomatosi alla scuola Galante Garrone di Bologna , mentre la parte sonora è affidata al polistrumentista Alessio Zanovello, capace di intrecciare generi diversi grazie alla sua maestria con clarinetto, sax e flauto.

Informazioni utili, biglietti e contatti

La rassegna “Villa Torlonia Teatro” è curata da Sillaba con il sostegno del Comune di San Mauro Pascoli.