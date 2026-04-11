Il Comune di Cesenatico aderisce al progetto “Piccoli passi che fanno strada” sulla mobilità sostenibile nei percorsi casa–scuola promosso dalla rete di Educazione alla Sostenibilità dell’Emilia-Romagna. Le finalità del progetto sono quelle di promuovere i comportamenti di mobilità attiva e collettiva nel tragitto casa-scuola, migliorando la sicurezza, la qualità ambientale e la vivibilità degli spazi urbani in prossimità delle scuole.

L’iniziativa vuole tradurre in termini educativi gli obiettivi della campagna europea Streets for Kids inserendo l’esperienza regionale in una prospettiva europea più ampia. Si tratta di coinvolgere le scuole in azioni partecipate di incoraggiamento alla mobilità sostenibile e di sperimentazione delle trasformazioni degli spazi pubblici di prossimità (attraverso l’arte, i colori, ecc.), valorizzando i percorsi casa–scuola e la frequentazione in sicurezza degli spazi in cui si muovono bambine e bambini.