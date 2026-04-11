Concessioni balneari, proposta per albergatori-bagnini

I numeri fotografano chiaramente la portata del problema: oltre 120 imprese balneari coinvolte e circa 30 strutture alberghiere — più del 10% degli hotel cittadini — che gestiscono direttamente uno stabilimento. Un sistema che garantisce occupazione a centinaia di lavoratori e che rappresenta un pilastro dell’economia locale.

Per hotel e campeggi, la perdita della concessione significherebbe compromettere l’intero modello gestionale, con ripercussioni sul valore delle imprese e sulla stabilità occupazionale. Proprio per questo, i presidenti Simone Battistoni (Balneari), Alfonso Maini (ADAC) e Terzo Martinetti (FAITA) hanno sottolineato la necessità di superare una visione puramente burocratica della normativa.

L’obiettivo è evitare che la transizione verso il nuovo regime si trasformi in un vero e proprio “esproprio di professionalità”, tutelando bagnini, albergatori e tutto l’indotto turistico. “Non possiamo permettere che decenni di investimenti e tradizioni familiari vengano cancellati da un’applicazione rigida della norma”, è il messaggio condiviso dai partecipanti.

Il network chiede quindi un intervento normativo che, pur garantendo trasparenza nelle gare, sappia riconoscere il valore aziendale e gli investimenti sostenuti dagli attuali concessionari.