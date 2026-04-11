Soldati indiani e africani nella Wehrmacht: le scoperte di Walter Cortesi a Cesenatico

Le curiosità dei sikh

Alcuni di questi soldati sono finiti nel campo di prigionia di Cesenatico. Era quella zona di terra che è subito dopo il cavalcavia della Statale, in direzione Cesena, a sinistra. “Mio babbo – spiega Cortesi – aveva raccolto delle testimonianze, io le ho ritrovate e le ho approfondite”.

“Sono riuscito – spiega – a contattare figli di soldati indiani che avevano servito per l’esercito tedesco e mi hanno raccontato alcuni retroscena. Tra questi quelli legati ai turbanti. L’esercito tedesco aveva permesso ai Sikh di poter combattere mantenendo il turbante. Ma era un privilegio riconosciuto solo a chi era di sangue nobile”.

Secondo i racconti dell’esperto, i Sikh, una comunità religiosa indiana, erano stati obbligati a combattere con gli inglesi che, in India erano visti come occupanti. Alcuni di essi cambiarono casacca preferendo schierarsi con le truppe tedesche piuttosto che star con gli occupanti. Situazione diversa per gli africani che furono fatti prigionieri da Rommel e spinti a combattere con i tedeschi per evitare un destino segnato.

Una verità storica spesso scambiata per “bufala”

“La presenza di soldati di colore – ha spiegato Cortesi – tra i ranghi tedeschi è un fatto documentato, che però viene preso per bufala. Invece, quando mi sono approcciato a comunità Sikh per fare delle ricerche invece mi hanno lodato perché questo argomento è stato nascosto dalla storia e solo in pochi ne sono a conoscenza”.