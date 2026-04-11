Nuova rotatoria di via Fiorentina: approvato il progetto esecutivo
Passo in avanti decisivo per la viabilità di Cesenatico. Nei giorni scorsi è stato ufficialmente approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra la SP 98 e via Fiorentina. L’opera, attesa da tempo, punta a mettere in sicurezza un tratto stradale critico attraverso una sinergia tra enti locali e cittadini.
Dettagli tecnici e investimenti
L’intervento prevede un investimento complessivo di 490.000,00 €. Il finanziamento è ripartito equamente, coperto al 50% dal Comune di Cesenatico e al 50% dalla Provincia di Forlì-Cesena.
Con l’approvazione del progetto, l’iter burocratico prosegue spedito: a breve verrà indetta la gara d’appalto, con l’obiettivo di far partire il cantiere subito dopo l’estate.
Sicurezza stradale e tutela dei cicloturisti
La necessità di trasformare l’attuale intersezione “a raso” nasce da un’analisi dei rischi condotta dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il comitato di zona e i residenti.
Gli obiettivi principali dell’opera:
- Riduzione della velocità: La rotonda costringerà i veicoli a rallentare, rendendo meno pericoloso l’attraversamento di via Fossa.
- Protezione degli utenti deboli: Il tratto è molto frequentato da cicloturisti; la nuova configurazione garantirà loro una maggiore tutela.
- Eliminazione delle zone d’ombra: Saranno installati 4 nuovi punti luce ad alta efficienza e una segnaletica potenziata per migliorare la visibilità notturna.
Caratteristiche del progetto
La rotatoria avrà un diametro di 10 metri e sarà posizionata esattamente al centro dell’intersezione. Questa scelta tecnica è stata dettata da due esigenze fondamentali: massimizzare la sicurezza e minimizzare gli espropri verso le proprietà confinanti.
Interventi idraulici e infrastrutturali
Il progetto non si limita alla superficie stradale. Sono infatti previsti importanti lavori di adeguamento idraulico:
- Scolo Fiorentina: La sezione idraulica dello scolo consorziale che attraversa via Fossa sarà adeguata.
- Potenziamento del deflusso: L’attuale condotta tombinata da 100 cm sarà sostituita da uno scatolare di 2 metri per 1,5, come richiesto dal Consorzio di Bonifica per migliorare il deflusso delle acque.