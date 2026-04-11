Nuova rotatoria di via Fiorentina: approvato il progetto

Dettagli tecnici e investimenti

L’intervento prevede un investimento complessivo di 490.000,00 €. Il finanziamento è ripartito equamente, coperto al 50% dal Comune di Cesenatico e al 50% dalla Provincia di Forlì-Cesena.

Con l’approvazione del progetto, l’iter burocratico prosegue spedito: a breve verrà indetta la gara d’appalto, con l’obiettivo di far partire il cantiere subito dopo l’estate.

Sicurezza stradale e tutela dei cicloturisti

La necessità di trasformare l’attuale intersezione “a raso” nasce da un’analisi dei rischi condotta dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il comitato di zona e i residenti.

Gli obiettivi principali dell’opera:

Riduzione della velocità: La rotonda costringerà i veicoli a rallentare, rendendo meno pericoloso l’attraversamento di via Fossa .

Protezione degli utenti deboli: Il tratto è molto frequentato da cicloturisti; la nuova configurazione garantirà loro una maggiore tutela .

Eliminazione delle zone d’ombra: Saranno installati 4 nuovi punti luce ad alta efficienza e una segnaletica potenziata per migliorare la visibilità notturna .

Caratteristiche del progetto

La rotatoria avrà un diametro di 10 metri e sarà posizionata esattamente al centro dell’intersezione. Questa scelta tecnica è stata dettata da due esigenze fondamentali: massimizzare la sicurezza e minimizzare gli espropri verso le proprietà confinanti.

Interventi idraulici e infrastrutturali

Il progetto non si limita alla superficie stradale. Sono infatti previsti importanti lavori di adeguamento idraulico: