 Skip to main content
NotizieEventi e CulturaIn Romagna

Un mare di lana Knitting ad “Azzurro come il pesce”: i dettagli

Giulia Zannetti11 Aprile 2026
mare di lana knitting

L’Associazione “Un mare di lana APS” è pronta ad accoglierti in occasione di “Azzurro come il pesce”!

Nella tre giorni di festa, 24-25-26 aprile l’Associazione sarà presente con le sue creazioni con uno stand in Via Fiorentini, vicino alla Pescheria.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Le ultime creazioni dell’associazione, ovvero meduse di tutti i colori, sono già visibili e svolazzanti in zona pescheria dal giorno di Pasqua.

Abbiamo raccolto le parole di Patrizia Budini, presidente della Associazione, in occasione della prossima partecipazione alla Festa del Pesce: “Ci siamo ispirate al mondo marino. Volevamo un’installazione aerea che facesse colpo. Abbiamo iniziato i lavori a gennaio e abbiamo realizzato più di 400 meduse. L’installazione era prevista per Pasqua e così è stato. Per la festa del pesce saremo presenti con il nostro stand che potranno essere acquistate con un’offerta alla nostra associazione. Lo stand sarà in via Fiorentini, vicino alla pescheria”.

Tags:

Leave a Reply

Share