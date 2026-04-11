Un mare di lana Knitting ad “Azzurro come il pesce”: i dettagli

Le ultime creazioni dell’associazione, ovvero meduse di tutti i colori, sono già visibili e svolazzanti in zona pescheria dal giorno di Pasqua.

Abbiamo raccolto le parole di Patrizia Budini, presidente della Associazione, in occasione della prossima partecipazione alla Festa del Pesce: “Ci siamo ispirate al mondo marino. Volevamo un’installazione aerea che facesse colpo. Abbiamo iniziato i lavori a gennaio e abbiamo realizzato più di 400 meduse. L’installazione era prevista per Pasqua e così è stato. Per la festa del pesce saremo presenti con il nostro stand che potranno essere acquistate con un’offerta alla nostra associazione. Lo stand sarà in via Fiorentini, vicino alla pescheria”.