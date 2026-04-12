Addio a Liviano Battistini, storico titolare del Bagno Settebello

È morto all’età di 75 anni Liviano Battistini, noto imprenditore balneare e titolare del Bagno Settebello a Pinarella di Cervia. Originario di Cesenatico, Battistini era molto conosciuto e stimato anche a Pinarella, dove ha lavorato per anni contribuendo alla crescita del turismo locale.
I funerali sono fissati per martedì 14 aprile: il corteo partirà dalla camera mortuaria dell’Ospedale di Cesenatico per raggiungere la chiesa parrocchiale di Cannucceto, dove alle ore 15 sarà celebrata la Santa Messa. Al termine del rito funebre, si proseguirà verso il cimitero cittadino per la sepoltura.