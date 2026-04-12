Claudia De Pascali da Cesenatico vince il Premio della Critica a Librolì 2026

“Un premio per il coraggio e la capacità di infondere speranza, nonostante il dolore.”

L’impegno della De Pascali non si esaurisce tra le pagine: l’autrice ha infatti fondato un’associazione in memoria della figlia, nata per supportare le famiglie che affrontano simili tragedie, affinché nessuno debba sentirsi solo nel proprio dolore.

I vincitori della terza edizione: trionfa la poesia di Elisa Cavalli

Oltre al riconoscimento della critica, la manifestazione ha visto l’assegnazione dei premi principali tra i ventitré autori in gara da tutta Italia:

1° Classificato: Elisa Cavalli, 21enne bresciana, che ha conquistato la giuria con una raccolta di poesie delicata e intensa sul tema della disabilità.

2° Classificato: Nicola Verzeletti, autore di un saggio sulla depressione inteso come manifesto sociale per una nuova consapevolezza sulla salute mentale.

3° Classificato: Nicol Russo, con un romanzo ispirato alle storie quotidiane raccolte durante i viaggi in treno.

Menzioni speciali sono state assegnate a Paolo Corbetta e Paolo Andrico, Tobia Perosi e Rossana Lucia Boi.

Una rete per gli autori emergenti

Nata da un’idea di Alessia Servidei, direttore artistico della rassegna, Librolì si conferma un punto di riferimento per il self-publishing in Italia. Gli autori sono stati accompagnati sul palco dalle interviste di Vito Sabino, fondatore del format “I Folli Scrivono”.

La kermesse ha visto anche il ritorno di diversi partecipanti dell’edizione 2025, tra cui Massimiliano Sonsogno e Lorenzo Tramontana, a testimonianza di una comunità letteraria sempre più solida e legata al territorio bresciano.