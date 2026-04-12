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Social e minori: le nuove regole

Giulia Zannetti12 Aprile 2026

Negli ultimi tempi tanto si discute sul rapporto tra i giovani e i social network: alcuni Paesi, sono passati ai divieti fino ad un certo limite di età.

Quale la strada giusta? La soluzione?

Di seguito le nuove regole di Instagram per i minori.

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Per gli utenti di età compresa tra i 13 e i 18 anni ecco che cosa cambia:

  • Contenuti filtrati. Il paradigma è quello che è già in essere per film e streaming. Si tratta dell’ estensione a livello globale della classificazione “13+”, già sperimentata in alcuni Paesi nei mesi scorsi dove i contenuti vengono automaticamente filtrati in base all’età dell’utente (es.linguaggio volgare, comportamenti pericolosi, contenuti legati all’utilizzo di sostanze come la marijuana…);
  • Limiti su ricerche, profili e interazioni. I ragazzi e le ragazze non potranno nè seguire nè interagire con account non idonei alla loro età;
  • Stop alle richieste inappropriate dell’AI. Le risposte automatiche e indirizzate agli studenti, verranno maggiormente filtrate fino al blocco qualora i contenuti non siano adeguati.

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