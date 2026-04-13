Abbonamenti Netflix, rimborso per i consumatori: ecco le condizioni per richiederlo

La sentenza
Una recente sentenza (n. 4993/2026) ha dichiarato vessatorie, nulle e illegittime le modifiche unilaterali ai prezzi degli abbonamenti. Se gli aumenti sono stati applicati senza giustificato motivo, hai diritto al rimborso. Se hai avuto un abbonamento Netflix tra il 2017 e gennaio 2024, la sentenza apre la strada, per gli utenti, alla richiesta di rimborso delle somme indebitamente corrisposte.
Dove e come richiedere il rimborso
Per saperne di più e difendere i tuoi diritti, ricevere assistenza nella procedura di rimborso, rivolgiti agli sportelli di Federconsumatori:
-in via Pelacano 12 Forlì;
-in via T.M. Plauto 90 a Cesena.
Gli sportelli di Federconsumatori del territorio Forlì Cesena ti aspettano, telefonando al numero 0543 371170 oppure scrivendo a fc.info@federconsumatori.emr.it per fissare un appuntamento.