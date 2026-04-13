Abbonamenti Netflix, rimborso per i consumatori: ecco le condizioni per richiederlo

La sentenza

Una recente sentenza (n. 4993/2026) ha dichiarato vessatorie, nulle e illegittime le modifiche unilaterali ai prezzi degli abbonamenti. Se gli aumenti sono stati applicati senza giustificato motivo, hai diritto al rimborso. Se hai avuto un abbonamento Netflix tra il 2017 e gennaio 2024, la sentenza apre la strada, per gli utenti, alla richiesta di rimborso delle somme indebitamente corrisposte.