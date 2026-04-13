Ladro in via Bologna: l’appello sui social della vittima del furto

L’appello su Facebook: “L’obiettivo è inutile senza gli strumenti giusti”

La vittima del furto ha scelto di non limitarsi alle vie istituzionali, lanciando un messaggio pubblico diretto a chi ha “visitato” la sua proprietà. Secondo quanto riportato nel post, il ladro si sarebbe impossessato di un obiettivo fotografico, un oggetto che però risulterebbe del tutto inutilizzabile se non accoppiato a specifici strumenti tecnici.

“Informo il ladro che l’obiettivo della macchina fotografica è inutile se non usi gli strumenti giusti”, scrive l’utente, sottolineando l’inutilità del bottino senza avere tra le mani anche la fotocamera.

Identità a rischio: il colpevole ripreso dalle telecamere

Oltre al danno, potrebbe esserci la beffa per l’autore del gesto. Nel messaggio viene infatti specificato che la zona è monitorata e che il colpevole sarebbe stato immortalato dai sistemi di sorveglianza.

Il video della dashcam

A quanto pare, un ruolo fondamentale nelle indagini private della vittima lo avrebbe giocato la tecnologia: “C’è anche la videocamera davanti all’auto”, si legge nel post. Un dettaglio non da poco, che suggerisce come il volto o i movimenti del ladro possano essere già in possesso del legittimo proprietario.

La proposta di “resa”: riconsegna alla tabaccheria n.23

Invece di procedere immediatamente con una denuncia formale (o forse come ultimo tentativo di conciliazione), la vittima ha offerto una via d’uscita diplomatica. Riconsegnare la refurtiva alla tabaccheria per evitare conseguenze più gravi.