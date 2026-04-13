Lia Briganti eletta nel Consiglio Nazionale UCAI 2026-2029

Chi è Lia Briganti: dalla fotografia alla presidenza bolognese

Oltre al nuovo incarico nazionale, Lia Briganti assume la guida della sezione locale come Presidente dell’UCAI Sezione di Bologna “Ezio Barbieri” per il triennio 2026-2029. Già coordinatrice del Gruppo Romagna dal 2024, Briganti vanta un profilo professionale poliedrico:

Fotografa e astrofotografa.

Curatrice d’arte.

Direttore editoriale della rivista d’arte modenese Art Metro’ dal 2025.

I temi centrali: pace, fratellanza e dialogo

L’attività dell’UCAI, sia a livello nazionale che bolognese, si focalizza oggi sui temi urgenti della pace e della fratellanza. In linea con l’Enciclica “Per una Pace Disarmata e Disarmante” di Papa Leone XIV, le associazioni laicali bolognesi si riuniranno il prossimo maggio per riflettere sulla pace come strumento di risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo.

Le associazioni ecclesiastiche vengono così intese come veri e propri luoghi di comunità dove l’incontro con l’altro diventa prioritario.

Verso l’80° anniversario dell’UCAI nazionale

L’associazione si prepara a celebrare un traguardo storico: gli ottanta anni dalla fondazione. Per l’occasione verrà indetto un Congresso Nazionale dal titolo fortemente evocativo:

“Dov’è tuo fratello? Per una nuova alleanza dell’umano”.

Il tema, che richiama la ricorrenza degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, invita artisti e credenti a interrogarsi profondamente sul rapporto con il prossimo, partendo dal monito biblico della storia di Caino e Abele.

L’incontro con il Cardinale Zuppi

Recentemente, a testimonianza del legame tra l’associazione e il territorio bolognese, una delegazione dell’UCAI Nazionale guidata dal Presidente Francesco Astiaso Garcia è stata ricevuta dall’Arcivescovo di Bologna, il Cardinale Matteo Maria Zuppi. All’incontro hanno partecipato le massime cariche dell’unione, tra cui l’Assistente Ecclesiastico Nazionale Padre Riccardo Lufrani OP e la Presidente Onoraria Fiorella Capriati.

Di cosa si occupa l’UCAI?

L’UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) è un’associazione ecclesiastica che opera sotto la diretta dipendenza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

Ecco le caratteristiche principali dell’organizzazione che emergono dai documenti:

Natura e scopo dell’associazione

È un’unione che aggrega artisti e credenti, ponendoli in dialogo con i temi della fede e della società.

Si configura come un luogo di comunità e di pace, dove la soluzione dei conflitti viene ricercata attraverso l’incontro e il confronto.

I temi della fratellanza e della pace sono attualmente centrali in tutta l’attività nazionale e delle sezioni locali.

Struttura e organizzazione