Nuova scuola: presentato alle famiglie il nido di via Leone a Cesenatico

Cesenatico guarda al futuro dell’istruzione e dei servizi per l’infanzia. In data 13 aprile 2026, l’Amministrazione Comunale ha incontrato l’assemblea dei genitori del Nido Arcobaleno per presentare ufficialmente il progetto e i render degli interni della nuova struttura di Via Leone.
Il nuovo asilo nido di Via Leone è stato presentato all’assemblea dei genitori del Nido Arcobaleno.
Mentre i lavori strutturali procedono a ritmo serrato, le famiglie hanno potuto scoprire in anteprima come sarà il nido che ospiterà i loro figli.
Un nido sostenibile e all’avanguardia: le caratteristiche del progetto
La struttura di Via Leone non è stata pensata solo come un edificio scolastico, ma come un ecosistema educativo moderno e rispettoso dell’ambiente. Tra le principali novità presentate spiccano:
- Sostenibilità energetica: L’edificio utilizzerà fonti di energia rinnovabile.
- Comfort acustico e luminoso: Un sistema di illuminazione dedicato e soluzioni per la riduzione dell’impatto acustico garantiranno il benessere nella “piazza” centrale e nelle sezioni.
- Design d’eccellenza: Gli interni sono stati progettati dallo studio Iotti + Pavarani di Reggio Emilia, integrando l’esperienza di Reggio Children con il supporto pedagogico della Società Cooperativa Dolce, gestore della struttura.
- Outdoor education: La collocazione in un’area silenziosa favorirà le attività all’aria aperta, seguendo le linee guida della Regione Emilia-Romagna e dell’Università di Bologna.
Potenziamento dei servizi: sezione lattanti e più posti disponibili
Uno dei punti cardine dell’intervento è l’ampliamento dell’offerta educativa. Il nuovo nido vedrà infatti l’attivazione di una sezione per lattanti, rispondendo a una necessità concreta delle famiglie del territorio. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è l’abbattimento delle liste d’attesa, offrendo spazi più ampi e funzionali.
Investimenti e finanziamenti: il quadro economico
La realizzazione del nido di Via Leone è frutto di una sinergia tra fondi nazionali e comunali. I lavori sono stati affidati alla ditta Lacky Impianti Elettrici S.R.L. di Imola.
Il piano finanziario complessivo comprende:
- € 330.000,00 derivanti dai fondi PNRR tramite il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
- € 150.000,00 di cofinanziamento con fondi comunali.
- € 280.000,00 previsti per l’allestimento degli interni, del giardino e del centro cottura, che saranno oggetto della prossima variazione di bilancio in Consiglio Comunale.
Il commento dell’Amministrazione
Il Sindaco Matteo Gozzoli ha espresso grande soddisfazione per il riscontro ottenuto:
«Il bando di iscrizione si è chiuso da pochi giorni e le domande sono già in numero più alto rispetto all’anno precedente. L’interesse delle famiglie è la ricompensa più bella per la decisione di investire in un nuovo nido».
L’Assessore Emanuela Pedulli ha sottolineato l’importanza strategica dell’opera:
«Ci eravamo dati come obiettivo di azzerare le liste di attesa e la nuova struttura ci permette di continuare a farlo, ospitando i bimbi in uno spazio più grande e adatto all’educazione all’aria aperta»