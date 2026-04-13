Nuova scuola: presentato alle famiglie il nido di via Leone a Cesenatico

Mentre i lavori strutturali procedono a ritmo serrato, le famiglie hanno potuto scoprire in anteprima come sarà il nido che ospiterà i loro figli.

Un nido sostenibile e all’avanguardia: le caratteristiche del progetto

La struttura di Via Leone non è stata pensata solo come un edificio scolastico, ma come un ecosistema educativo moderno e rispettoso dell’ambiente. Tra le principali novità presentate spiccano:

Sostenibilità energetica: L’edificio utilizzerà fonti di energia rinnovabile .

Comfort acustico e luminoso: Un sistema di illuminazione dedicato e soluzioni per la riduzione dell’impatto acustico garantiranno il benessere nella “piazza” centrale e nelle sezioni .

Design d’eccellenza: Gli interni sono stati progettati dallo studio Iotti + Pavarani di Reggio Emilia, integrando l’esperienza di Reggio Children con il supporto pedagogico della Società Cooperativa Dolce , gestore della struttura .

Outdoor education: La collocazione in un’area silenziosa favorirà le attività all’aria aperta, seguendo le linee guida della Regione Emilia-Romagna e dell’Università di Bologna .

Potenziamento dei servizi: sezione lattanti e più posti disponibili

Uno dei punti cardine dell’intervento è l’ampliamento dell’offerta educativa. Il nuovo nido vedrà infatti l’attivazione di una sezione per lattanti, rispondendo a una necessità concreta delle famiglie del territorio. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è l’abbattimento delle liste d’attesa, offrendo spazi più ampi e funzionali.

Investimenti e finanziamenti: il quadro economico

La realizzazione del nido di Via Leone è frutto di una sinergia tra fondi nazionali e comunali. I lavori sono stati affidati alla ditta Lacky Impianti Elettrici S.R.L. di Imola.

Il piano finanziario complessivo comprende:

€ 330.000,00 derivanti dai fondi PNRR tramite il Ministero dell’Istruzione e del Merito .

€ 150.000,00 di cofinanziamento con fondi comunali .

€ 280.000,00 previsti per l’allestimento degli interni, del giardino e del centro cottura, che saranno oggetto della prossima variazione di bilancio in Consiglio Comunale .

Il commento dell’Amministrazione

Il Sindaco Matteo Gozzoli ha espresso grande soddisfazione per il riscontro ottenuto:

«Il bando di iscrizione si è chiuso da pochi giorni e le domande sono già in numero più alto rispetto all’anno precedente. L’interesse delle famiglie è la ricompensa più bella per la decisione di investire in un nuovo nido».

L’Assessore Emanuela Pedulli ha sottolineato l’importanza strategica dell’opera: