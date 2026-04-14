Carabinieri, arrestato 46enne. Revoca del beneficio, si riaprono le porte del carcere

L’uomo – che era già affidato in prova ai servizi sociali in una comunità dell’entroterra cesenaticense ad una pena di 4 anni, 2 mesi e 23 giorni di reclusione, per recidive nei reati di “tentata rapina” e “ricettazione”, commessi tra il 2015 ed il 2022 nella provincia di Rimini – è stato recentemente colpito da un ulteriore provvedimento cautelare. Tale misura, adottata a suo carico perché ritenuto ulteriormente responsabile dei reati di “rapina” e “resistenza a P.U.”, avvenuti nel gennaio 2024 in Cervia, ha indotto il Magistrato di Sorveglianza a revocargli il precedente beneficio disponendo, a suo carico, la detenzione in carcere per il residuo pena fissato al 12 dicembre 2028.

Tale provvedimento di ripristino è stato eseguito dai carabinieri di Cesenatico che, al termine delle formalità di rito, hanno proceduto all’accompagnamento del 46enne presso la Casa Circondariale di Forlì.