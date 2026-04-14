Concessioni spiagge: Cesenatico non segue Rimini, ecco perchè

Da Roma, però, non è ancora arrivato nulla. Il Ministero delle Infrastrutture sta ancora svolgendo verifiche prima di avviare il confronto con enti locali e associazioni di categoria. Solo dopo sarà approvato il documento definitivo.

I ritardi preoccupano le associazioni di settore, che denunciano una situazione di forte incertezza, aggravata anche dalle anticipazioni sulla bozza del bando-tipo.

A Cesenatico il quadro è diverso. Qui gli stabilimenti sono tutti su area demaniale e il Comune sta ancora portando avanti approfondimenti con il tavolo regionale. Le tempistiche restano incerte: “Stimiamo una definizione entro la fine del 2026 o al massimo all’inizio del 2027, ma la situazione è ancora caotica”, interviene il sindaco Matteo Gozzoli.