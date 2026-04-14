Incidente a Cesenatico in viale Trento. Furgone contro bici

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni chi era in bicicletta ha attraversato il tratto di viale Trento in foto per poi scendere dal sellino procedendo da monte verso mare. In senso opposto proveniva il furgoncino bianco sul proprio senso di marcia; l’impatto, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato frontale. L’urto è stato violento, il parabrezza si presenta ammaccato ma non infranto. Il ferito era dolorante, ma vigile e cosciente. Con molta probabilità è stato portato al Bufalini per accertamenti. Vanno escluse infatti emorragie interne e verificare se ci sono arti ed ossa rotte.

Presenti gli agenti della Locale per i rilievi di legge e del traffico. L’incidente infatti è avvenuto in ora di punta. Al momento le vie sono tutte percorribili, si raccomanda di prestare attenzione.