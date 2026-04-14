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NotizieIn Romagna

Omicidio nella notte a Ravenna

Anna Budini14 Aprile 2026
carabinieri stupro

Nella zona Darsena di Ravenna si è consumato un omicidio ancora avvolto nel mistero. Un uomo di 29 anni, originario del Senegal, è stato trovato senza vita sulla pista ciclabile di via Antico Squero, all’incrocio con via Salona, nei pressi della sede dell’Autorità Portuale. La vittima presentava una profonda ferita alla gola.

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Poco distante, nei pressi del Moro di Venezia, è stato rinvenuto anche un secondo uomo ferito. Si ipotizza che i due episodi siano collegati, ma restano da chiarire le circostanze: potrebbe trattarsi di una lite sfociata in violenza o di una vicenda più complessa con il coinvolgimento di altre persone.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Ravenna, dove è fuori pericolo e potrà fornire elementi utili alle indagini. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, affiancati da Polizia di Stato e Guardia di Finanza, mentre via Antico Squero è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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