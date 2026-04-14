Omicidio nella notte a Ravenna

Nella zona Darsena di Ravenna si è consumato un omicidio ancora avvolto nel mistero. Un uomo di 29 anni, originario del Senegal, è stato trovato senza vita sulla pista ciclabile di via Antico Squero, all’incrocio con via Salona, nei pressi della sede dell’Autorità Portuale. La vittima presentava una profonda ferita alla gola.
Poco distante, nei pressi del Moro di Venezia, è stato rinvenuto anche un secondo uomo ferito. Si ipotizza che i due episodi siano collegati, ma restano da chiarire le circostanze: potrebbe trattarsi di una lite sfociata in violenza o di una vicenda più complessa con il coinvolgimento di altre persone.
Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Ravenna, dove è fuori pericolo e potrà fornire elementi utili alle indagini. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, affiancati da Polizia di Stato e Guardia di Finanza, mentre via Antico Squero è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.