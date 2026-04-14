Omicidio nella notte a Ravenna

Poco distante, nei pressi del Moro di Venezia, è stato rinvenuto anche un secondo uomo ferito. Si ipotizza che i due episodi siano collegati, ma restano da chiarire le circostanze: potrebbe trattarsi di una lite sfociata in violenza o di una vicenda più complessa con il coinvolgimento di altre persone.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Ravenna, dove è fuori pericolo e potrà fornire elementi utili alle indagini. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, affiancati da Polizia di Stato e Guardia di Finanza, mentre via Antico Squero è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.