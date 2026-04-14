Triathlon Cesenatico, le modifiche alla viabilità

Triathlon Adriatic Series a Cesenatico: Programma Gare e Guida alla Viabilità
Cesenatico si conferma capitale del grande sport multidisciplinare. Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, la città accoglierà il Triathlon Adriatic Series, un appuntamento di prestigio che trasformerà il lungomare e l’entroterra in un palcoscenico per atleti d’alto livello.
Il Programma dell’Evento
Due giorni di competizioni intense che spaziano dalle medie distanze allo sprint. Ecco il dettaglio degli appuntamenti:
Sabato 18 Aprile 2026: Triathlon AS75
La giornata inaugurale è dedicata alla sfida AS75.
Apertura Area Expo: 08:00 – 20:00
Ritiro Pettorali: 08:30 – 13:30
Partenze: Ore 14:00 (Femminile); 14:10 (Maschile); 14:20 (Staffette).
Cut-off (nuoto+bici): Ore 16:45 (km 48).
Premiazioni: Ore 18:30.
Nel pomeriggio inizieranno anche le operazioni preliminari per le gare della domenica, con il ritiro pettorali (15:00-19:30) e il briefing tecnico online alle ore 19:00.
Domenica 19 aprile 2026: Sprint e Olimpico Gold
Il weekend culmina con le gare Sprint Gold No Draft e Olimpico Gold Draft.
Ritiro Pettorali: 08:30 – 11:00
Gara Olimpico Draft: Partenza ore 11:30 (Femminile) e 11:45 (Maschile).
Gara Sprint: Partenza ore 13:30.
Premiazioni: Ore 14:30 (Olimpico) e 15:00 (Sprint).
Modifiche alla viabilità e chiusure strade
Per permettere lo svolgimento delle gare in totale sicurezza, il Comune di Cesenatico ha predisposto un piano straordinario della viabilità.
Piazza Marconi e Aree Principali
Piazza Marconi: Divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 07:00 del 17 aprile fino alle ore 21:00 del 19 aprile.
Giardini al Mare: Divieti attivi tra Piazza Costa e via Montello/via Montegrappa (consultare la segnaletica in loco per le fasce orarie specifiche).
Divieti di Sosta e Transito (18 e 19 Aprile)
Dalle ore 07:00 alle 19:30 di sabato e domenica, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati nelle seguenti vie principali:
Viale Carducci (da via Montello a via Dante Alighieri);
Via Dei Mille (da via Panzini a via Dante Alighieri);
Via Dante Alighieri, Via Saffi, Via Fossa e Via Pisciatello (fino a via Fiorentina);
Via Fiorentina e Via Canale Bonificazione (fino alla rotatoria della Gnaffa).
Nota per i residenti: In via Venezia è prevista l’inversione del senso unico di marcia nel tratto tra Giardini al Mare e viale Carducci.
Informazioni Utili per Scuole e Stabilimenti
Istituti Scolastici: Sabato 18 aprile, le lezioni presso l’I.S.I.S. Leonardo da Vinci termineranno alle ore 12:00 per garantire l’uscita in sicurezza degli studenti. Viale Carducci e via Dei Mille resteranno accessibili per il transito e la sosta temporanea scolastica fino alle 12:30.
Stabilimenti Balneari: Titolari e dipendenti potranno accedere alle aree private fino alle ore 12:00 in via Giardini al Mare (lato bagni).