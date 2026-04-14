 Skip to main content
NotizieSport

Triathlon Cesenatico, le modifiche alla viabilità

Alessandro Mazza14 Aprile 2026
triathlon

Triathlon Adriatic Series a Cesenatico: Programma Gare e Guida alla Viabilità

Cesenatico si conferma capitale del grande sport multidisciplinare. Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, la città accoglierà il Triathlon Adriatic Series, un appuntamento di prestigio che trasformerà il lungomare e l’entroterra in un palcoscenico per atleti d’alto livello.

Il Programma dell’Evento

Due giorni di competizioni intense che spaziano dalle medie distanze allo sprint. Ecco il dettaglio degli appuntamenti:

Sabato 18 Aprile 2026: Triathlon AS75

La giornata inaugurale è dedicata alla sfida AS75.

Apertura Area Expo: 08:00 – 20:00

Ritiro Pettorali: 08:30 – 13:30

Partenze: Ore 14:00 (Femminile); 14:10 (Maschile); 14:20 (Staffette).

Cut-off (nuoto+bici): Ore 16:45 (km 48).

Premiazioni: Ore 18:30.

Nel pomeriggio inizieranno anche le operazioni preliminari per le gare della domenica, con il ritiro pettorali (15:00-19:30) e il briefing tecnico online alle ore 19:00.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Domenica 19 aprile 2026: Sprint e Olimpico Gold

Il weekend culmina con le gare Sprint Gold No Draft e Olimpico Gold Draft.

Ritiro Pettorali: 08:30 – 11:00

Gara Olimpico Draft: Partenza ore 11:30 (Femminile) e 11:45 (Maschile).

Gara Sprint: Partenza ore 13:30.

Premiazioni: Ore 14:30 (Olimpico) e 15:00 (Sprint).

Modifiche alla viabilità e chiusure strade

Per permettere lo svolgimento delle gare in totale sicurezza, il Comune di Cesenatico ha predisposto un piano straordinario della viabilità.

Piazza Marconi e Aree Principali
Piazza Marconi: Divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 07:00 del 17 aprile fino alle ore 21:00 del 19 aprile.

Giardini al Mare: Divieti attivi tra Piazza Costa e via Montello/via Montegrappa (consultare la segnaletica in loco per le fasce orarie specifiche).

Divieti di Sosta e Transito (18 e 19 Aprile)
Dalle ore 07:00 alle 19:30 di sabato e domenica, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati nelle seguenti vie principali:

Viale Carducci (da via Montello a via Dante Alighieri);

Via Dei Mille (da via Panzini a via Dante Alighieri);

Via Dante Alighieri, Via Saffi, Via Fossa e Via Pisciatello (fino a via Fiorentina);

Via Fiorentina e Via Canale Bonificazione (fino alla rotatoria della Gnaffa).

Nota per i residenti: In via Venezia è prevista l’inversione del senso unico di marcia nel tratto tra Giardini al Mare e viale Carducci.

Informazioni Utili per Scuole e Stabilimenti
Istituti Scolastici: Sabato 18 aprile, le lezioni presso l’I.S.I.S. Leonardo da Vinci termineranno alle ore 12:00 per garantire l’uscita in sicurezza degli studenti. Viale Carducci e via Dei Mille resteranno accessibili per il transito e la sosta temporanea scolastica fino alle 12:30.

Stabilimenti Balneari: Titolari e dipendenti potranno accedere alle aree private fino alle ore 12:00 in via Giardini al Mare (lato bagni).

Tags:

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

Leave a Reply

Share