Triathlon Cesenatico, le modifiche alla viabilità

Domenica 19 aprile 2026: Sprint e Olimpico Gold

Il weekend culmina con le gare Sprint Gold No Draft e Olimpico Gold Draft.

Ritiro Pettorali: 08:30 – 11:00

Gara Olimpico Draft: Partenza ore 11:30 (Femminile) e 11:45 (Maschile).

Gara Sprint: Partenza ore 13:30.

Premiazioni: Ore 14:30 (Olimpico) e 15:00 (Sprint).

Modifiche alla viabilità e chiusure strade

Per permettere lo svolgimento delle gare in totale sicurezza, il Comune di Cesenatico ha predisposto un piano straordinario della viabilità.

Piazza Marconi e Aree Principali

Piazza Marconi: Divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 07:00 del 17 aprile fino alle ore 21:00 del 19 aprile.

Giardini al Mare: Divieti attivi tra Piazza Costa e via Montello/via Montegrappa (consultare la segnaletica in loco per le fasce orarie specifiche).

Divieti di Sosta e Transito (18 e 19 Aprile)

Dalle ore 07:00 alle 19:30 di sabato e domenica, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati nelle seguenti vie principali:

Viale Carducci (da via Montello a via Dante Alighieri);

Via Dei Mille (da via Panzini a via Dante Alighieri);

Via Dante Alighieri, Via Saffi, Via Fossa e Via Pisciatello (fino a via Fiorentina);

Via Fiorentina e Via Canale Bonificazione (fino alla rotatoria della Gnaffa).

Nota per i residenti: In via Venezia è prevista l’inversione del senso unico di marcia nel tratto tra Giardini al Mare e viale Carducci.

Informazioni Utili per Scuole e Stabilimenti

Istituti Scolastici: Sabato 18 aprile, le lezioni presso l’I.S.I.S. Leonardo da Vinci termineranno alle ore 12:00 per garantire l’uscita in sicurezza degli studenti. Viale Carducci e via Dei Mille resteranno accessibili per il transito e la sosta temporanea scolastica fino alle 12:30.

Stabilimenti Balneari: Titolari e dipendenti potranno accedere alle aree private fino alle ore 12:00 in via Giardini al Mare (lato bagni).