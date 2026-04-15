Addio a Benito Budini, storico fondatore della Fausto Coppi

È scomparso Benito Budini, figura storica del ciclismo giovanile e fondatore della Fausto Coppi, la prima squadra in cui mosse i suoi passi un giovanissimo Marco Pantani. La sua eredità sportiva e umana resta profondamente radicata nella comunità di Cesenatico e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di crescere sotto la sua guida.

A ricordarlo con parole toccanti è il figlio Stefano Budini, che sui social ha condiviso un messaggio carico di emozione: “Il primo allenatore. Ho scelto questa foto, un po’ vintage e un po’ eroica, di un gruppo di giovanissimi ciclisti scattata nel lontano 1980 per ricordare mio padre e quello che ha rappresentato, o meglio… fatto per la comunità del paese. Benito Budini, scomparso recentemente, non è stato solo uno dei promotori e poi fondatori del settore giovanile ciclismo della Fausto Coppi. Per quei bambini è e rimarrà ancora oggi, semplicemente il nostro primo allenatore di ciclismo, che ci ha insegnato la magia di stare in equilibrio pedalando su una bicicletta, regalandoci libertà e spensieratezza nel correre sulle due ruote, su strada”.