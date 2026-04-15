Cena con i pescatori di Cesenatico per i bambini del Bufalini

I pescatori ai fornelli per una cena pro bambini del Bufalini
Unire il piacere della buona tavola alla solidarietà per i pazienti più piccoli. È questo l’obiettivo della Cena di Beneficenza che si terrà il prossimo 18 aprile 2026 a sostegno dell’innovativo progetto di Pet Therapy denominato “Dog-tori e un gatto!”.
L’iniziativa nasce per portare un sorriso e un sostegno concreto ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Bufalini di Cesena, aiutandoli ad affrontare le cure con maggiore serenità grazie alla compagnia e all’affetto degli amici a quattro zampe.
Una serata di sapori e solidarietà
L’evento, organizzato dall’Associazione Pescatori Pensionati “Marino Moretti”, propone un menù d’eccezione dedicato ai sapori del nostro mare:
Antipasto: crostini e vongole alla marinara
Primo: vongole alla marinara e Spaghetti allo scoglio
Secondo: gratinato misto di cozze, capasanta, filetto di cefalo e spiedino di mazzancolle
Dolce
Vino e acqua inclusi nel prezzo
Il costo della cena è di 28 euro e l’intero ricavato sarà devoluto direttamente al progetto di Pet Therapy.
Dove e quando
L’appuntamento è per sabato 18 aprile alle ore 19:30 presso la Sala polivalente della Parrocchia S. Maria Goretti, in via Aspromonte 3. L’iniziativa gode del supporto dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna.
Come partecipare
Per aderire a questa importante causa e assicurarsi un posto a tavola, è necessaria la prenotazione. Gli organizzatori hanno messo a disposizione due contatti telefonici:
William Piscaglia: 338 9340207
Angelo Casali: 338 4130069
“Aiutiamo i bambini e i pazienti a affrontare le cure con il sorriso!” è l’invito che campeggia sulla locandina dell’evento. Un piccolo gesto per noi, che può fare una grande differenza nel percorso di cura dei piccoli pazienti di Cesena.