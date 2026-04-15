Cena con i pescatori di Cesenatico per i bambini del Bufalini

I pescatori ai fornelli per una cena pro bambini del Bufalini

Unire il piacere della buona tavola alla solidarietà per i pazienti più piccoli. È questo l’obiettivo della Cena di Beneficenza che si terrà il prossimo 18 aprile 2026 a sostegno dell’innovativo progetto di Pet Therapy denominato “Dog-tori e un gatto!”.

L’iniziativa nasce per portare un sorriso e un sostegno concreto ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Bufalini di Cesena, aiutandoli ad affrontare le cure con maggiore serenità grazie alla compagnia e all’affetto degli amici a quattro zampe.

Una serata di sapori e solidarietà

L’evento, organizzato dall’Associazione Pescatori Pensionati “Marino Moretti”, propone un menù d’eccezione dedicato ai sapori del nostro mare:

Antipasto: crostini e vongole alla marinara

Primo: vongole alla marinara e Spaghetti allo scoglio

Secondo: gratinato misto di cozze, capasanta, filetto di cefalo e spiedino di mazzancolle

Dolce

Vino e acqua inclusi nel prezzo

Il costo della cena è di 28 euro e l’intero ricavato sarà devoluto direttamente al progetto di Pet Therapy.