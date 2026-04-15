Cesena, violenza sessuale di gruppo e droga: arrestato 23enne, 7 indagati

Violenza sessuale di gruppo a Cesena: blitz dei Carabinieri, un arresto e sette indagati

CESENA – Una drammatica vicenda di abusi, droga e armi è stata portata alla luce dai Carabinieri della Compagnia di Cesena. L’operazione, nata da una denuncia per violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane, ha portato all’arresto di un 23enne e al coinvolgimento di altri sei ragazzi, tutti di età compresa tra i 19 e i 25 anni.

La denuncia: abusi di gruppo dopo l’uso di sostanze

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Forlì, è scattata in seguito alla denuncia di una giovane donna. Secondo quanto ricostruito, i fatti risalirebbero ai primi di aprile: la vittima, mentre si trovava in un’abitazione privata con alcuni conoscenti, sarebbe stata indotta in uno stato di alterazione tramite l’uso di sostanze stupefacenti.

In tale condizione, la giovane è stata costretta a subire atti sessuali di gruppo, riportando lesioni giudicate guaribili in dieci giorni dai sanitari dell’ospedale Bufalini. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che alcune fasi della violenza sarebbero state riprese con i cellulari degli indagati.