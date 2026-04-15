Villalta: avviso pubblico per un chiosco di piadina

Villalta: bando pubblico per un nuovo chiosco di piadina
Cesenatico, 15 aprile 2026 – Il Comune di Cesenatico ha ufficialmente pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di una concessione dedicata alla produzione e vendita di piadina romagnola nella frazione di Villalta. L’iniziativa mira a valorizzare il territorio locale attraverso uno dei simboli gastronomici della regione.
Dettagli della concessione in Via Caduti di tutte le guerre
L’attività sorgerà in Via Caduti di tutte le guerre. Secondo quanto previsto dal bando, la concessione avrà una validità temporale significativa per permettere all’attività di consolidarsi:
- Durata standard: 10 anni.
- Rinnovo: Possibilità di estensione per ulteriori 2 anni.
Termini e modalità di presentazione della domanda
Gli interessati hanno un mese di tempo per finalizzare la propria candidatura. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione è fissato per le ore 13:00 del 15 maggio 2026.
Come inviare la richiesta
Le domande devono pervenire al protocollo del Comune di Cesenatico seguendo queste modalità tassative:
- Consegna a mano: Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
- Servizio postale: Tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
- Formato: La documentazione deve essere rigorosamente inserita in una busta chiusa.