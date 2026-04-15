Lavori ferrovia Ravenna–Rimini: treni cancellati e bus sostitutivi

Bus sostitutivi e disagi

Per garantire la mobilità, è stato attivato un servizio di bus sostitutivi tra Ravenna e Rimini, con un potenziamento dell’assistenza ai viaggiatori.

Si segnala che:

i tempi di percorrenza potrebbero aumentare a causa del traffico stradale

i posti disponibili sui bus potrebbero essere inferiori rispetto ai treni

non è consentito il trasporto di biciclette e animali di grossa taglia (eccetto cani guida)

Informazioni utili

I sistemi di acquisto sono già aggiornati con le modifiche. Maggiori dettagli sono disponibili sui canali ufficiali di Trenitalia e Trenitalia Tper, tramite app, servizio Smart Caring e canale Telegram dedicato.

È inoltre attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21 per assistenza ai viaggiatori.