Lavori ferrovia Ravenna–Rimini: treni cancellati e bus sostitutivi

Dalle 23 di venerdì 17 fino alle 4 di lunedì 20 aprile, Rete Ferroviaria Italiana eseguirà lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria Ravenna–Rimini. L’intervento riguarda la sostituzione dell’impalcato del ponte ferroviario sul canale Mesola, nel territorio comunale di Cervia.
Dopo la conclusione dei lavori, da lunedì 20 a lunedì 27 aprile, i treni transiteranno nella tratta interessata a velocità ridotta, come previsto dalle normative, con un progressivo ritorno alla normale velocità di esercizio.
Treni cancellati e modifiche
Durante i giorni dei lavori sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria:
- Il 17, 18 e 19 aprile il treno Frecciarossa 8852 Roma Termini–Ravenna sarà cancellato tra Rimini e Ravenna
- Il 18, 19 e 20 aprile il treno Frecciarossa 8851 Ravenna–Roma Termini sarà cancellato tra Ravenna e Rimini
Dalla sera del 17 e per l’intera giornata del 18 e 19 aprile, anche i treni regionali sulla linea Ravenna–Rimini subiranno cancellazioni, limitazioni di percorso e variazioni.
Bus sostitutivi e disagi
Per garantire la mobilità, è stato attivato un servizio di bus sostitutivi tra Ravenna e Rimini, con un potenziamento dell’assistenza ai viaggiatori.
Si segnala che:
- i tempi di percorrenza potrebbero aumentare a causa del traffico stradale
- i posti disponibili sui bus potrebbero essere inferiori rispetto ai treni
- non è consentito il trasporto di biciclette e animali di grossa taglia (eccetto cani guida)
Informazioni utili
I sistemi di acquisto sono già aggiornati con le modifiche. Maggiori dettagli sono disponibili sui canali ufficiali di Trenitalia e Trenitalia Tper, tramite app, servizio Smart Caring e canale Telegram dedicato.
È inoltre attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21 per assistenza ai viaggiatori.