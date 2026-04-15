Riqualificazione ex lavatoio: aggiudicato il bando di progettazione

I dettagli della gara e il team di professionisti

Il bando, gestito tramite una procedura di gara europea, ha un valore di 350.000 euro. Ad aggiudicarsi l’incarico è stato un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) che unisce diverse eccellenze territoriali e tecniche:

Dodi Moss di Genova.

Pier Currà Architettura di Cesena.

Marco Perroni Ingegneria di Faenza.

Un investimento strategico tra fondi ministeriali e comunali

L’opera complessiva prevede un investimento di 3,5 milioni di euro. Il successo del progetto è confermato dal forte sostegno ricevuto a livello nazionale: il Ministero del Turismo ha infatti concesso un finanziamento di 1.597.000 euro , coprendo oltre il 90% della richiesta iniziale presentata tramite la Regione Emilia-Romagna. La parte restante dei costi sarà coperta direttamente da risorse del bilancio comunale.

Il Progetto: un cantiere aperto sulla tradizione

L’intervento non si limiterà a un semplice restauro, ma darà vita a un centro polifunzionale unico nel suo genere.

Manutenzione delle barche e didattica

Il cuore dell’Ex Lavatoio sarà la navata centrale, che verrà trasformata in uno spazio dedicato alla manutenzione delle imbarcazioni tradizionali. Quest’area sarà dotata di macchine e utensili per la lavorazione del legno, permettendo ai visitatori di osservare dal vivo i maestri d’ascia al lavoro.

Interconnessione visiva: Pareti in vetro separeranno i laboratori artigianali dalle aree didattiche, creando un percorso museale integrato.

Trasparenza: Come accade per la Sezione Galleggiante del Porto Canale, la comunità potrà seguire liberamente le operazioni di manutenzione.

La nuova passeggiata culturale

Dall’Ex Lavatoio si snoderà un nuovo percorso pedonale di 130 metri verso il museo galleggiante. La passeggiata sarà caratterizzata da:

Materiali di pregio: Pavimentazioni dai colori tenui e illuminazione a terra per garantire atmosfera e sicurezza serale .

Il Podio: Una struttura sopraelevata con funzione protettiva contro le alluvioni, allestita con pannelli in legno che richiamano la forma delle vele .

Riqualificazione di Largo San Giacomo

Anche l’area verde circostante sarà completamente rinnovata. Il piano prevede la piantumazione di nuovi alberi, l’inserimento di arredi di design e la creazione di due zone specifiche: un’area playground per i più piccoli e uno sportground per l’attività fisica all’aperto.