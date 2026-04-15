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Turismo,”L’Emilia-Romagna eccellenza per la sicurezza della vacanza e l’attenzione all’ospite”

Giulia Zannetti15 Aprile 2026
spiaggia cesenatico

La Riviera Romagnola è pronta a confermarsi regina dell’accoglienza anche per l’estate 2026. Dopo i segnali incoraggianti registrati durante le festività pasquali, la stagione balneare entra ufficialmente nel vivo con un focus chiaro: sicurezza elevata, servizi d’eccellenza e inclusività.

L’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni , ha delineato le linee guida al termine dell’incontro con i Comitati balneari, confermando che il sistema turistico dell’Emilia-Romagna è pienamente operativo e pronto ad accogliere turisti italiani e internazionali.

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Un’accoglienza Internazionale e Inclusiva

Nonostante un contesto internazionale fluido, l’Emilia-Romagna punta sulla forza del suo brand. L’offerta turistica non guarda solo ai mercati storici come Germania, Austria e Svizzera , ma registra una crescita costante di visitatori da Polonia, Francia e Inghilterra .

“Vogliamo continuare a trasmettere un messaggio di ospitalità, cura e affidabilità, valorizzando la prossimità e l’accessibilità della nostra offerta”Roberta Frisoni , Assessora al Turismo.

spiaggia libera cesenatico bolkestein

Le Date della Stagione Balneare 2026

In continuità con le scelte vincenti dello scorso anno, la stagione balneare estiva sarà una delle più lunghe d’Italia:

  • Apertura: già operativa dal periodo pasquale.

  • Chiusura: il termine ufficiale è fissato al 2 novembre 2026 .

Questa estensione permette di destagionalizzare il turismo, offrendo agli amanti del mare la possibilità di godere della spiaggia anche durante l’autunno mite della costa romagnola.

spiaggia cesenatico estate

Servizio di Salvamento: orari e novità sulla sicurezza

La sicurezza dei bagnanti resta la priorità assoluta dell’ordinanza regionale. Ecco i punti chiave riguardanti il ​​servizio di salvataggio :

1. Periodo di copertura

Il servizio di salvataggio sarà garantito obbligatoriamente dal terzo fine settimana di maggio fino al terzo fine settimana di settembre .

2. Orari del servizio

Il presidio dei bagnini di salvataggio seguirà un orario continuato dalle 09:30 alle 18:30 .

3. Gestione e Flessibilità (Piani Collettivi)

Per gli stabilimenti che adottano il servizio collettivo (gestione unitaria di almeno tre torrette contigue), è prevista una flessibilità nella fascia oraria 12:30 – 14:30. In questo intervallo, sarà possibile l’alternanza delle postazioni per permettere il recupero psicofisico degli addetti, senza però mai compromettere la vigilanza complessiva.

4. Sperimentazione per Luglio e Agosto

Per i mesi di massima affluenza, l’ordinanza introduce modalità sperimentali di potenziamento del salvataggio . Queste misure saranno adeguate alle specificità di ogni territorio (Rimini, Riccione, Cervia, Cesenatico, ecc.) per garantire standard ancora più elevati nei momenti di picco turistico.

Adeguamento normativo: il quadro legislativo

L’ordinanza 2026 recepisce pienamente le disposizioni nazionali introdotte con i dispacci ministeriali dell’aprile 2025 e il successivo decreto-legge di maggio 2025 (convertito in legge a luglio 2025). Questo garantisce un quadro normativo certo per operatori e turisti, armonizzando le regole locali con quelle nazionali. 

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