Turismo,”L’Emilia-Romagna eccellenza per la sicurezza della vacanza e l’attenzione all’ospite”

La Riviera Romagnola è pronta a confermarsi regina dell’accoglienza anche per l’estate 2026. Dopo i segnali incoraggianti registrati durante le festività pasquali, la stagione balneare entra ufficialmente nel vivo con un focus chiaro: sicurezza elevata, servizi d’eccellenza e inclusività.

L’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni , ha delineato le linee guida al termine dell’incontro con i Comitati balneari, confermando che il sistema turistico dell’Emilia-Romagna è pienamente operativo e pronto ad accogliere turisti italiani e internazionali.