Viabilità Cesenatico: ordinanza e divieti “Azzurro come il pesce” 2026

Modifiche alla viabilità a Cesenatico per “Azzurro come il pesce” 2026
In occasione della tradizionale manifestazione gastronomica “Azzurro come il Pesce”, che si terrà dal 23 al 28 aprile 2026 , il Comune di Cesenatico ha disposto importanti variazioni alla circolazione stradale. L’ordinanza n. 125, emessa dal Dirigente della Polizia Locale , prevede divieti di transito e sosta per permettere l’allestimento degli stand e garantire la sicurezza dei partecipanti.
Le operazioni di modifica alla viabilità inizieranno progressivamente già dal 16 aprile e si protrarranno fino al termine delle operazioni di smontaggio il 28 aprile 2026.
Divieti di transito e sosta: le strade interessate
Per consentire il corretto svolgimento dell’evento e l’installazione delle isole ecologiche, diverse aree del centro storico saranno soggette a restrizioni totali o parziali.
Restrizioni dal 16 al 20 aprile
- Via C. Matteucci: dal 16 aprile (ore 07:00) al 28 aprile (ore 18:00), divieto di transito sul marciapiede e divieto di sosta con rimozione nel tratto adiacente al Parco Brumer per 15 metri.
- Area Parcheggio Traghetto: in via Matteucci, dall’attracco traghetto alla pesa autocarri, divieto di transito e sosta dal 17 aprile (ore 07:00) al 28 aprile (ore 18:00), eccetto i veicoli diretti alla pesa.
- Viale A. Garibaldi: nel tratto tra piazza Ciceuracchio e via Nino Bixio, la chiusura al traffico e il divieto di sosta inizieranno il 20 aprile alle ore 07:00.
Restrizioni durante il clou dell’evento (23-26 aprile)
- Viale A. Garibaldi (tratto Bixio-Cavallotti): divieto di transito e sosta dalle ore 14:00 del 23 aprile alle 23:59 del 26 aprile.
- Viale De Amicis: chiusura tra viale Garibaldi e via del Fortino negli stessi orari della zona precedente.
- Viale L. da Vinci: divieto di transito tra via Fiorentini e il civico 8/a (ex cinema Astra) dalle 07:00 del 24 aprile alle 23:59 del 26 aprile.
- Restringimento marciapiede: in viale Garibaldi (tra via Da Vinci e via Bixio), il marciapiede sarà ridotto di 1 metro per i tavolini degli stand dal pomeriggio del 23 aprile.
Parcheggi riservati e isole ecologiche
L’ordinanza prevede specifiche aree di sosta riservate e zone per la gestione dei rifiuti:
- Via Sanità Marittima: 5 stalli riservati ai mezzi dei punti di ristoro e isola ecologica dal 22 al 28 aprile.
- Via Bixio: riserva di posti per titolari di contrassegno ATR negli stalli blu.
- Via Piave: posizionamento di un compattatore Hera nell’area fronte Bagno Europa dal 24 al 27 aprile.
- WC Chimici: saranno installati in tutta l’area della fiera a partire dalle ore 07:00 del 22 aprile.
Chi può circolare: deroghe ed eccezioni
Nonostante i divieti, l’accesso sarà garantito a determinate categorie di utenti:
- Residenti: per accedere o uscire dalle proprie abitazioni.
- Turisti: diretti verso gli alberghi situati all’interno della zona interessata.
- Mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine: accesso sempre consentito.
- Disabili: veicoli muniti di regolare contrassegno.
- Biciclette: i velocipedi possono circolare con massima cautela, procedendo a piedi in caso di forte affollamento.