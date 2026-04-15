Viabilità Cesenatico: ordinanza e divieti “Azzurro come il pesce” 2026

Modifiche alla viabilità a Cesenatico per “Azzurro come il pesce” 2026

In occasione della tradizionale manifestazione gastronomica “Azzurro come il Pesce”, che si terrà dal 23 al 28 aprile 2026 , il Comune di Cesenatico ha disposto importanti variazioni alla circolazione stradale. L’ordinanza n. 125, emessa dal Dirigente della Polizia Locale , prevede divieti di transito e sosta per permettere l’allestimento degli stand e garantire la sicurezza dei partecipanti.