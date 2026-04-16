Una dedica a Benito Budini. “Ecco perché lo ricorderò per sempre”

Il ciclismo secondo Benito Budini

Ci sono persone artefici di piccole grandi rivoluzioni che scaturiscono da atti di coraggio che danno il via a nuovi percorsi. I cambiamenti nella società possono avvenire anche senza provocare scossoni, semplicemente lasciando il segno nel cuore e nelle vite delle persone. Tanto più se sono giovani.

Nessuna retorica perché questo articolo scaturisce dalle dichiarazioni spontanee di Fabrizia Pagan che ha voluto ricordare Benito Budini raccontandoci il motivo del suo legame con lo storico fondatore della Fausto Coppi.

Una tra tanti

“Ero una bambina e all’epoca nessuno pensava che una femmina potesse fare ciclismo e lui invece ci ha creduto subito, senza battere ciglio. Dopo il suo esempio diverse squadre hanno inserito in questo sport bambine fino ad arrivare ad avere categorie solo femminili”

“Ero l’unica in squadra – racconta – e gareggiavo con tutti maschi. Fu un grande uomo, un vero educatore ed era avanti anni luce. Correva l’anno 1978 e mi accettò senza dubbi, senza fare una piega; non mi fece mai sentire diversa, mi ha considerato alla pari di tutti, anche se ero l’unica in squadra”.