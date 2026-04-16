Incontro speciale al porto canale con Alessandro Borghese

Un momento di grande orgoglio e condivisione per il ristorante La Baia, che sui social ha pubblicato uno scatto speciale davanti alla propria location sul porto canale di Cesenatico insieme allo chef e volto televisivo Alessandro Borghese.
“Con grande piacere condividiamo questo scatto davanti al nostro ristorante”, si legge nel post, che racconta non solo l’incontro, ma anche un sincero gesto di stima. I titolari hanno infatti colto l’occasione per esprimere il loro apprezzamento nei confronti dello chef, da anni protagonista nel valorizzare la cucina italiana con professionalità, passione e una forte personalità.
Per il ristorante, questo momento rappresenta qualcosa di più di una semplice foto: è il simbolo di un’ispirazione quotidiana e del rispetto verso chi incarna l’eccellenza gastronomica italiana.