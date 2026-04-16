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Notizie

Incontro speciale al porto canale con Alessandro Borghese

Anna Budini16 Aprile 2026
La Baia con Alessandro Borghese

Un momento di grande orgoglio e condivisione per il ristorante La Baia, che sui social ha pubblicato uno scatto speciale davanti alla propria location sul porto canale di Cesenatico insieme allo chef e volto televisivo Alessandro Borghese.

“Con grande piacere condividiamo questo scatto davanti al nostro ristorante”, si legge nel post, che racconta non solo l’incontro, ma anche un sincero gesto di stima. I titolari hanno infatti colto l’occasione per esprimere il loro apprezzamento nei confronti dello chef, da anni protagonista nel valorizzare la cucina italiana con professionalità, passione e una forte personalità.

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Per il ristorante, questo momento rappresenta qualcosa di più di una semplice foto: è il simbolo di un’ispirazione quotidiana e del rispetto verso chi incarna l’eccellenza gastronomica italiana.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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