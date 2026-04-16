Shuttle estate: fermata anche a Cesenatico

Nel dettaglio, Shuttle Italy Airport offre 10 corse giornaliere con autobus da 53 posti dall’aeroporto di Bologna a Cesena, da cui parte il servizio capillare verso hotel e strutture ricettive.

Per quanto riguarda i costi, il servizio “door to door” da Cesena alle località servite ha un prezzo di 10 euro a persona, mentre il collegamento tra l’aeroporto e Cesena costa 28 euro e include un bagaglio da stiva e uno a mano.