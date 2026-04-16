Shuttle estate: fermata anche a Cesenatico

Cervia e Cesenatico entrano tra le nuove tappe dello shuttle che collega l’aeroporto di Bologna con la Riviera romagnola. Dal 24 maggio al 20 settembre viene infatti potenziato il servizio di collegamento tra lo scalo bolognese e le principali località turistiche della costa, con una formula “door to door” che permette ai passeggeri di arrivare direttamente al proprio alloggio senza ulteriori trasferimenti.
Il servizio, già operativo negli anni passati, si articola in due fasi: un primo tragitto in autobus fino a Cesena Autostrada (Piazzale Accoglienza), seguito dal trasferimento in minivan fino alla destinazione finale. Con l’estensione estiva, le nuove fermate si aggiungono a quelle già esistenti — Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica — ampliando così la rete lungo tutta la costa.
Nel dettaglio, Shuttle Italy Airport offre 10 corse giornaliere con autobus da 53 posti dall’aeroporto di Bologna a Cesena, da cui parte il servizio capillare verso hotel e strutture ricettive.
Per quanto riguarda i costi, il servizio “door to door” da Cesena alle località servite ha un prezzo di 10 euro a persona, mentre il collegamento tra l’aeroporto e Cesena costa 28 euro e include un bagaglio da stiva e uno a mano.