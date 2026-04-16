In braccio al cugino (di campagna) o in copertina, i “vip” di Cesenatico negli anni ’90

Instagram è un inno alla nostalgia degli anni ’90

Un ritorno agli anni ’90 quando tutto era analogico e materia. Il termine virtuale era fantascienza al cinema o in tv quando alle 20.30 c’erano i film in prima serata. In questi giorni Instagram è un diluvio di post di persone famose, spesso irriconoscibili, che pubblicano una foto di come erano negli anni ’90. Ad unirli tutti è la canzone “Iris” dei Goo Goo Dolls”. E il flashback è servito.

L’atmosfera degli anni ’90

Ammettiamolo, a chi non piace cullarsi nei ricordi di quegli anni? Anni in cui il caffè era visto come un simbolo di maturità (e costava circa 900 lire). In cui a casa c’erano i telefoni a filo e in cui i social erano le scalette (a Cesena quelle di Zama) o i punti di ritrovo. Chi non ricorda la hit mondiale di Natalie Imbruglia: Torn che approdò immancabilmente al Festivalbar, quando ancora c’era. Erano gli anni delle cassette e dei cd, delle macchine fotografiche usa e getta per le gite che si trovavano nelle edicole.

In Italia l’auto per antonomasia era la Fiat Uno poi tristemente legata alle gesta della famigerata banda di criminali che ha messo a ferro e fuoco Bologna, la Romagna con qualche incursione nelle Marche. Ma erano anche gli anni delle discoteche, di Rimini e Riccione che se la battevano con Ibiza e del polo della notte di Cesenatico.