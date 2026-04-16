In braccio al cugino (di campagna) o in copertina, i “vip” di Cesenatico negli anni ’90

Instagram è un inno alla nostalgia degli anni ’90
Un ritorno agli anni ’90 quando tutto era analogico e materia. Il termine virtuale era fantascienza al cinema o in tv quando alle 20.30 c’erano i film in prima serata. In questi giorni Instagram è un diluvio di post di persone famose, spesso irriconoscibili, che pubblicano una foto di come erano negli anni ’90. Ad unirli tutti è la canzone “Iris” dei Goo Goo Dolls”. E il flashback è servito.
L’atmosfera degli anni ’90
Ammettiamolo, a chi non piace cullarsi nei ricordi di quegli anni? Anni in cui il caffè era visto come un simbolo di maturità (e costava circa 900 lire). In cui a casa c’erano i telefoni a filo e in cui i social erano le scalette (a Cesena quelle di Zama) o i punti di ritrovo. Chi non ricorda la hit mondiale di Natalie Imbruglia: Torn che approdò immancabilmente al Festivalbar, quando ancora c’era. Erano gli anni delle cassette e dei cd, delle macchine fotografiche usa e getta per le gite che si trovavano nelle edicole.
In Italia l’auto per antonomasia era la Fiat Uno poi tristemente legata alle gesta della famigerata banda di criminali che ha messo a ferro e fuoco Bologna, la Romagna con qualche incursione nelle Marche. Ma erano anche gli anni delle discoteche, di Rimini e Riccione che se la battevano con Ibiza e del polo della notte di Cesenatico.
Ieri e oggi, le foto
Dopo questa immersione nella nostalgia, dalla quale peraltro esco controvoglia, arriviamo al cuore della questione. Abbiamo chiesto ad alcuni volti noti di Cesenatico una foto di come erano negli anni ’90 e la fortuna è stata dalla nostra parte. Andiamoli a scoprire.
Si parte da colui che è il primo cittadino, colui che veste la fascia tricolore e che ha in mano le chiavi della città. Eccolo ritratto a circa 4 anni, in braccio a Silvano Michetti che i più attenti avranno riconosciuto nella formazione dei Cugini di campagna. The original one.
I musicisti
Ci manda le foto direttamente dal paese a stelle e strisce. Ecco Chicco Capiozzo con uno stile che ricorda gli Oasis costante alla batteria da cui non si è mai separato. Immancabile il collega di scorribande sonore Fabio Nobile in un’immagine d’antan in pieno stile anni ’90 sia nella capigliatura che negli abiti.
Donne iconiche
Sono foto da copertina. Bellissime. Ecco a voi l’assessora alla cultura Emanuela Pedulli e la responsabile Confesercenti di Cesenatico Barbara Pesaresi. Tutto il bello che c’è della decade immortalato in due immagini.
Da Cesenatico all’Olimpo dei teatri
Chissà se quando gli hanno scattato questa foto, Thomas Cavuoto pensava, voleva o desiderava arrivare lì dove è ora, tra le viole del Teatro alla Scala. Bomber, jeans e caschetto negli anni ’90 e oggi in frac anche sotto il sole… bei tempi.
In copertina sull’Europeo
Quando l’hanno chiamata al telefono a filo le hanno detto: “Bicia, Bicia sei sull’Europeo!” Fabrizia Pagan, che è una delle prime dj donna, è corsa in edicola trafelata. Ha acquistato la prestigiosa rivista e l’ha sfogliata senza però trovarsi. Quindi richiama l’amica: “Perché mi fai questi scherzi, non ci sono! [Pausa] Ah sono in copertina?!”. E fu subito storia.
La divisa con professionalità e rispetto
È il comandante della Polizia Locale di Cesenatico. Il giovane Alessio Rizzo che non si è tirato indietro alla richiesta di sfoggiare una foto datata. Qualche indizio c’era già!
Uno dei lati positivi della fotografia, della musica è proprio il loro potere evocativo. Un potere celato, non particolarmente accentratore, ma allo stesso tempo molto forte. Basta una foto, le prime note di una canzone per far venire i brividi o sorrisi carichi di nostalgia. E, a quanto pare, funziona anche nell’epoca più virtuale. E voi come eravate negli anni ’90?