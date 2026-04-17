“Quel che non sapevi” parla di Cesenatico e dei cantieri Foschi

La squadra che porta avanti questo lavoro si conta sulle dita di una mano, ma in oltre 50 anni di attività ha varato quasi 90 imbarcazioni. Non si tratta di piccole barche da diporto, ma di vere e proprie motonavi da lavoro e trasporto passeggeri, destinate al mare aperto. L’ultima realizzata può ospitare fino a 350 persone: un numero che, da solo, racconta la straordinaria portata di questo lavoro artigianale.

Per comprendere la scala dell’impresa, basta pensare che un traghetto di queste dimensioni viene normalmente costruito in acciaio o vetroresina, con tecnologie avanzate e investimenti milionari. A Cesenatico, invece, ogni tavola viene scelta, modellata e adattata a mano. Non esistono stampi: ogni imbarcazione è unica.