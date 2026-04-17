Cesenatico servizi: selezione per responsabile strade e ambiente 2026

I dettagli della posizione aperta

In data 13 aprile 2026, l’azienda ha diramato un avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’assunzione di:

Ruolo: N.1 Responsabile Servizio Strade, Segnaletica e Ambiente .

Inquadramento: Livello A2 (ex 7B) .

Contratto: CCNL Igiene Ambientale – Aziende Municipalizzate .

Come presentare la domanda

Gli interessati devono prestare massima attenzione alle scadenze e alle modalità di invio della candidatura, pena l’esclusione dalla procedura.

Scadenze e modalità telematica

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato per le ore 13.00 del 28 aprile 2026.

È fondamentale sottolineare che la candidatura deve avvenire esclusivamente in forma telematica. Non saranno in alcun modo prese in considerazione domande inviate o consegnate a Cesenatico Servizi srl con modalità differenti da quelle previste dal bando.

Link e documentazione

Per partecipare, i candidati devono accedere al portale dedicato tramite il seguente link:

Portale Selezione Randstad

L’avviso completo, contenente tutti i requisiti specifici e i dettagli della selezione, è consultabile sul sito ufficiale di Cesenatico Servizi, all’interno della sezione Società Trasparente > Selezione del Personale > Reclutamento Del Personale > Bandi e avvisi di selezione.