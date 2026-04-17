Cesenatico servizi: selezione per responsabile strade e ambiente 2026

Cesenatico Servizi cerca un Responsabile Strade e Ambiente: bando e modalità di candidatura
Cesenatico Servizi srl ha ufficialmente aperto le selezioni per l’assunzione di una nuova figura professionale da inserire nel proprio organico. Si tratta di una posizione di rilievo per la gestione del territorio e della manutenzione urbana.
I dettagli della posizione aperta
In data 13 aprile 2026, l’azienda ha diramato un avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’assunzione di:
- Ruolo: N.1 Responsabile Servizio Strade, Segnaletica e Ambiente.
- Inquadramento: Livello A2 (ex 7B).
- Contratto: CCNL Igiene Ambientale – Aziende Municipalizzate.
Come presentare la domanda
Gli interessati devono prestare massima attenzione alle scadenze e alle modalità di invio della candidatura, pena l’esclusione dalla procedura.
Scadenze e modalità telematica
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato per le ore 13.00 del 28 aprile 2026.
È fondamentale sottolineare che la candidatura deve avvenire esclusivamente in forma telematica. Non saranno in alcun modo prese in considerazione domande inviate o consegnate a Cesenatico Servizi srl con modalità differenti da quelle previste dal bando.
Link e documentazione
Per partecipare, i candidati devono accedere al portale dedicato tramite il seguente link:
L’avviso completo, contenente tutti i requisiti specifici e i dettagli della selezione, è consultabile sul sito ufficiale di Cesenatico Servizi, all’interno della sezione Società Trasparente > Selezione del Personale > Reclutamento Del Personale > Bandi e avvisi di selezione.