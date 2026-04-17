Concessioni Balneari, primo incontro per la redazione del bando tipo

Il commento dell’assessora Frisoni

“L’avvio di questo confronto rappresenta un passaggio atteso, che va nella direzione da tempo indicata dalle Regioni: definire un riferimento condiviso a supporto dei Comuni chiamati a gestire una fase complessa- afferma l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni-. Abbiamo manifestato la disponibilità a contribuire al lavoro in corso, mettendo a disposizione competenze ed esperienze maturate sui territori, con l’obiettivo che il bando tipo tenga conto delle caratteristiche e delle peculiarità che differenziano i sistemi balneari delle diverse aree del Paese e, in questo quadro, del modello di sviluppo dell’Emilia-Romagna”.

“Abbiamo inoltre evidenziato come prioritaria l’esigenza che il bando tenga in considerazione l’interesse pubblico di garantire la continuità del servizio, e il riconoscimento del livello qualitativo dell’offerta balneare e degli investimenti effettuati dai concessionari, pur in una logica di innovazione e miglioramento- prosegue l’assessora-. I tempi richiedono di non perdere ulteriore tempo, senza rinunciare a un adeguato approfondimento dei diversi aspetti, affinché il bando tipo possa rappresentare un supporto concreto per i Comuni chiamati a bandire le gare, lasciando al tempo stesso i necessari margini di flessibilità per rispondere alle diverse peculiarità locali”.