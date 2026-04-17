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Concessioni Balneari, primo incontro per la redazione del bando tipo

Giulia Zannetti17 Aprile 2026
spiaggia libera cesenatico bolkestein

L’incontro tecnico

Primo incontro tecnico al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la partecipazione di Regioni, Upi (Unione Province italiane) e Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), per la redazione del bando tipo.

Quest’ultimo è il bando relativo alle procedure a evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa, che i Comuni sono chiamati ad avviare. Nel corso dell’incontro è stata condivisa una metodologia di ampio confronto tecnico.

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Il commento dell’assessora Frisoni

“L’avvio di questo confronto rappresenta un passaggio atteso, che va nella direzione da tempo indicata dalle Regioni: definire un riferimento condiviso a supporto dei Comuni chiamati a gestire una fase complessa- afferma l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni-.  Abbiamo manifestato la disponibilità a contribuire al lavoro in corso, mettendo a disposizione competenze ed esperienze maturate sui territori, con l’obiettivo che il bando tipo tenga conto delle caratteristiche e delle peculiarità che differenziano i sistemi balneari delle diverse aree del Paese e, in questo quadro, del modello di sviluppo dell’Emilia-Romagna”.

“Abbiamo inoltre evidenziato come prioritaria l’esigenza che il bando tenga in considerazione l’interesse pubblico di garantire la continuità del servizio, e il riconoscimento del livello qualitativo dell’offerta balneare e degli investimenti effettuati dai concessionari, pur in una logica di innovazione e miglioramento- prosegue l’assessora-. I tempi richiedono di non perdere ulteriore tempo, senza rinunciare a un adeguato approfondimento dei diversi aspetti, affinché il bando tipo possa rappresentare un supporto concreto per i Comuni chiamati a bandire le gare, lasciando al tempo stesso i necessari margini di flessibilità per rispondere alle diverse peculiarità locali”.

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