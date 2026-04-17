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Hotel Lungomare, la prima corsa: i dettagli dell’evento

Giulia Zannetti17 Aprile 2026

Una domenica insieme

Hotel Lungomare a Cesenatico organizza con Run Club, la prima corsa: domenica 19 aprile alle ore 10:00.

Una domenica di sport, chiacchiere e condivisione.

E’ gradito pre iscriversi con un messaggio o un commento in direct nei social dell’Hotel; chi vorrà comunque partecipare lo potrà fare presentandosi, direttamente domenica mattina.

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Il programma

  • Partenza e arrivo presso Hotel Lungomare Cesenatico;
  • ore 10:00, incontro;
  • ore 10:30 partenza.

Potrai lasciare i tuoi effetti personali come zaini, borse, presso l’Hotel.

Conclusa la corsa: ricca merenda all’Hotel Lungomare al costo di € 12,00.

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