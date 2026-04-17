Hotel Lungomare, la prima corsa: i dettagli dell’evento

Una domenica insieme
Hotel Lungomare a Cesenatico organizza con Run Club, la prima corsa: domenica 19 aprile alle ore 10:00.
Una domenica di sport, chiacchiere e condivisione.
E’ gradito pre iscriversi con un messaggio o un commento in direct nei social dell’Hotel; chi vorrà comunque partecipare lo potrà fare presentandosi, direttamente domenica mattina.
Il programma
- Partenza e arrivo presso Hotel Lungomare Cesenatico;
- ore 10:00, incontro;
- ore 10:30 partenza.
Potrai lasciare i tuoi effetti personali come zaini, borse, presso l’Hotel.
Conclusa la corsa: ricca merenda all’Hotel Lungomare al costo di € 12,00.