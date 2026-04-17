Sciopero sanità privata Forlì-Cesena: adesione record e reparti chiusi

Sciopero sanità privata: adesione altissima a Forlì e Cesena, reparti chiusi e sale operatorie bloccate

Lo sciopero nazionale della Sanità Privata e delle RSA private, proclamato unitariamente da FP CGIL, CISL FP e UIL FP, ha fatto registrare numeri record nel territorio di Forlì-Cesena. Venerdì 17 aprile 2026, circa 500 operatrici e operatori locali hanno incrociato le braccia, unendosi ai 300 mila lavoratori coinvolti in tutta Italia.