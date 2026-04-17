Sostegno alla marineria e apicoltura: la regione investe 12 milioni

Agricoltura e pesca: oltre 12 milioni dalla regione per biodiversità e lavoro

La Regione compie un passo decisivo per la tutela dei territori e delle attività produttive approvando una nuova legge che stanzia oltre 12 milioni di euro a favore di agricoltura, apicoltura e pesca. Un intervento strategico che punta a integrare la salvaguardia dell’ambiente con il sostegno economico alle filiere, con un’attenzione particolare alle marinerie e alla tutela della biodiversità