La street art riqualifica i giardini al mare e le piazze

Rigenerazione urbana: i luoghi dell’intervento

Il piano di riqualificazione artistica si concentra su tre snodi fondamentali della città:

Giardini al Mare .

Piazza Matteotti .

Piazza Volta .

In queste aree, i vani tecnici – spesso percepiti come elementi di disturbo visivo – avranno nuova vita e diventeranno vere e proprie opere d’arte a cielo aperto.

Gli artisti: da Simone Tribuiani al collettivo “Noi Giovani APS”

L’amministrazione ha coinvolto nomi di rilievo del panorama artistico locale e nazionale per garantire un impatto visivo di alta qualità.

L’omaggio alla tradizione di Simone “Tribu” Tribuiani

Ai Giardini al Mare interverrà l’artista cesenaticense Simone Tribuiani, noto a livello internazionale e già autore della celebre gigantografia di Marco Pantani per il Tour de France 2024. Il suo lavoro sarà un percorso narrativo attraverso l’identità locale:

Un omaggio alla storia e alle tradizioni di Cesenatico.

Riferimenti iconici, dalla tradizione dei Delfini fino alla figura di Giorgio Ghezzi.

Innovazione con Urbanutopia e “Noi Giovani APS”

Per quanto riguarda Piazza Volta, il compito della rigenerazione è affidato al collettivo imolese “Noi Giovani APS”, realtà attiva e specializzata in progetti di rigenerazione urbana. L’intervento vedrà inoltre la collaborazione dello studio “Urbanutopia” per il completamento delle opere nelle piazze coinvolte.

Il commento del sindaco Matteo Gozzoli

Il progetto artistico si inserisce in un piano più ampio di cura del patrimonio cittadino. Il sindaco Matteo Gozzoli ha sottolineato il valore simbolico e pratico dell’operazione:

«Contestualmente al grande intervento di manutenzione straordinaria che stiamo portando avanti sul verde pubblico con particolare attenzione alle zone turistiche, abbiamo voluto aggiungere questo tocco artistico che con un intervento mirato cambierà il volto e la percezione di alcuni angoli di Cesenatico».

Gozzoli si è detto certo del grande impatto positivo che questa riqualificazione avrà sulla percezione dei residenti e dei turisti, rendendo la città ancora più accogliente e moderna.