Tonno rosso da 145 kg pescato dal Madonna delle Grazie e Sirio

Straordinaria cattura nelle acque dell’Adriatico: la ciurma dei pescherecci Madonna delle Grazie e Sirio ha portato a riva un tonno rosso del peso di ben 145 kg e lungo un metro e 80 cm, pescato a circa 4,5 miglia al largo tra Cesenatico e Cervia. Un evento raro che ha subito attirato l’attenzione del settore ittico e della ristorazione locale.

A guidare le operazioni sono stati i comandanti Andrea Cedri, detto “Montone”, al timone della Madonna delle Grazie, e William Pari del Sirio. Il tonno è finito nelle reti mentre i pescatori erano impegnati nella pesca di un banco di aringhe, attività tipica della cosiddetta pesca volante, tecnica utilizzata per la cattura di specie pelagiche.

La cattura del tonno rosso rientra nella cosiddetta quota accidentale, prevista dalla normativa vigente: ciò significa che il pesce può essere trattenuto solo se catturato durante altre attività di pesca, fino a un limite massimo annuo di 900 kg per imbarcazione.