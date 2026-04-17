Turismo Emilia-Romagna 2026: arrivi e presenze in crescita nel primo bimestre

Emilia-Romagna, il turismo decolla nel 2026: presenze su del 4,4% nei primi due mesi

L’Emilia-Romagna conferma la sua capacità di attrarre visitatori non solo sotto l’ombrellone. Il 2026 si apre con il segno più per il comparto turistico regionale, consolidando un trend di destagionalizzazione che vede l’Appennino e le città d’arte protagonisti anche nei mesi invernali.

Secondo i dati provvisori Istat elaborati dall’Ufficio statistica della Regione, il bimestre gennaio-febbraio ha registrato 1.102.242 arrivi (+3,2%) e 2.702.440 pernottamenti (+4,4%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’unico segno meno è sugli arrivi in riviera, ma i mesi in oggetto non sono quelli in cui si gioca l’andamento ella stagione.